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Kadınlar şehri güzelleştiriyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde belediyede geçici olarak çalışan kadın işçiler, refüj ve yeşil alanlara çiçek ekiyor.

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde belediyede geçici olarak çalışan kadın işçiler, refüj ve yeşil alanlara çiçek ekiyor. Çiçeklerle ilçeyi renklendirip, güzelleştirildiklerini ifade eden kadınlar, aynı zamanda çalışarak aile ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

Yaklaşık 74 bin nüfusa sahip Beyşehir ilçesi, adını taşıdığı gölü ve tarihi mekanlarıyla son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kentin farklı noktalarında belediye tarafından yapılan peyzaj çalışmalarını ise kadın işçiler yapıyor. İŞKUR aracılığıyla geçici olarak çalışan kadın işçiler, refüj ve yeşil alanlara çiçek ekerek şehri güzelleştiriyor.

İşçilerden 2 çocuk annesi Kerime Sarı (42), çalışırken keyif aldıklarını belirterek, ''Çalışma ortamımız ne kadar zor görünse de, arkadaşlarımızla yardımlaşarak eğlenceli hale getiriyoruz. İlçemizin hem görünümüne büyük katkı sağlıyoruz, hem de arkadaşlarla birbirimize güç veriyoruz. Tabii birlik ve beraberlik kapsamında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz'' diye konuştu.

Çalışarak ev ekonomisine de katkı sağladıklarını ifade eden 5 çocuk annesi Kezban Gökçen ise (45), ''İlçemizi çiçeklendiriyoruz, güzelleştiriyoruz. Çok güzel, örnek tertemiz bir şehir olmasını istiyoruz. Arkamızda güzel ve kalıcı eserler bırakıyoruz, çocuklarımıza, torunlarımıza göstereceğimiz işler yapıyoruz. Bu kapsamda gül dikimi çapaları ve peyzaj çalışmalarını biz kadınlar yapıyor. Bu sayede ev ekonomimize de katkıda bulunmuş oluyoruz. Biz kadın işçiler olarak bu işlerin devamlılığını istiyoruz çünkü 5 çocuğum var evimize katkıda bulunmak zorundayız" dedi.

Ellerinin değdiği her yeri çiçeğe çevirdiklerini belirten Esma Özsoy da (42), şunları söyledi:

''Kadınlar her yerde çiçektir ve her yeri de çiçek gibi yapmaya çalışıyoruz. Çiçek gibi temiz tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca kadınlar da kendi ayakları üzerinde durmak zorunda. Bunun için çalışarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım. Evimize katkı sağlamak için çalışmak zorundayız ama işimizi seviyoruz, severek yapıyoruz. Yaptığımız işleri sonradan görmek, arkadaşlarımıza göstermek, bunlar çok güzel şeyler. Bunlar bizi mutlu ediyor.''

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