Kadınlar şiddete karşı İsrail savunma sanatını öğreniyor

Bursa’da kadınlara karşı son günlerde şiddet olayları artarken, kadınlar İsrail savunma sanatlarını öğreniyor.

Her geçen gün kadınlara artan şiddetten korkan çok sayıda kadın, evde veya dışarıda karşılaşacakları bir şiddet olayına karşı kendilerini savunmak için İsrail menşeli olan Krawmaga savunma sanatını öğrenmeye başladı. Bu savunma sanatını öğrenen Ömür Gülsüm Öztürk ise, evine giren 3 hırsızı tek başına püskürtmeyi başardı. Bir spor dalından farklı olan Krawmaga savunma sanatı tamamen sokakta karşılaşılacak saldırılara karşı kendini savunmak için tasarlanmış. Dışarıda karşılaşılacak her türlü saldırıyı geri püskürtmek ve etkisiz hale getirmek için teknikleri bulunan sanat, son günlerin en popüler savunma sanatı. Özellikle sokakta ve evde çok sayıda saldırıya uğrayan kadınlar ise kendilerini savunmak ve gelen saldırıyı etkisiz hale getirmek için bu savunma sanatına büyük ilgi gösteriyor. Bursa’da da dövüş salonu bulunan bu sanatın öğrencileri sıkı bir eğitimden geçiyor.

Türkiye’de 2009 yılından itibaren öğretilen bu sanatın Bursa’da 4 yıldır eğitimi veriliyor. Krawmaga Federasyonu Bursa Temsilcisi Fatih Gümüş, "Bursa’da 4 yıldır bu savunma sanatının eğitimlerini veriyorum. Bu savunma sanatını hanımlar daha çok öğrenmek istiyor, çünkü günlük hayatta kendilerini savunmaya çok ihtiyaçları oluyor. Saldırıya uğrayan meslek çalışanları da bu sanatı çok tercih ediyor" dedi.

Krawmaga savunma sanatını 2 yıldır yapan Ömür Gülsüm Öztürk, "Günümüz şartlarında hanımlar çok sıkıntılar çekiyor. Dışarıdaki tehlikelerden kendimi savunmak için bu sporu öğrenmeye yöneldim. Bu sporu öğrenmeye başladıktan sonra özgüvenim arttı. Önceden sesimi çıkartamayacak kadar ürkek bir yaklaşımım vardı. Şimdi ise bir saldırıya karşı kendimi koruyabiliyorum. Evime 3 tane hırsız girdi, onlara karşı kendimi savundum" şeklinde konuştu.

Krawmaga Federasyonu Başkanı Engin Deniz Karadağ, "Bu herhangi bir müsabaka sporu değil, sokakta her an kavgayla karşılaşılabiliyor. İnsanların sokakta karşılaşacakları kavgaya karşı kendileri savunması için bu sanatı öğrenmesi lazım. Bu sanatı öğrenerek insanlar sokakta karşılaştıkları bir saldırıya karşı kendilerini savunabilirler, Bu sanatı özellikle kadınlar öğrenmek istiyor" diye konuştu.