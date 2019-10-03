Kadınlar, şiddete karşı 'judo' öğreniyor

Semih ŞAHİN (Bursa), (DHA)- BURSA'da kadınlar, şiddetin yanı sıra kapkaç ve taciz gibi olaylara karşı da korunabilmek için savunma ve saldırganı etkisiz hale getirmek amacıyla judo öğreniyor.

Türkiye gündemindeki 'kadına şiddet' haberleriyle bilinçlenen farklı meslek gurubundaki kadınlar, judo sporuna ilgi göstermeye başladı. Toplu taşıma araçlarında, sokakta, iş yerinde ya da çevrelerinde yaşanan taciz, şiddet, kapkaç ve gasp gibi olaylara karşı kendilerini savunmak isteyen kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde şiddetten nasıl uzak duracaklarını ve kendilerini nasıl koruyacaklarını öğreniyor.

'BU BİR BAŞLANGIÇ'

Eğitim çalışmalarına katılan ve yoga eğitmeni Bilge Arı, judoya devam ederek kendilerini daha da geliştireceklerini belirtti. İnsanın en çok ihtiyaç duyduğu duyguların başında güvenlik hissinin gelidiğini dile getiren Arı, "İnsanların strese girmesinin sebebi bu güvenlik duygusunu hissedememeleridir. Kendimizin güvenlik alanlarını arttırmaya çalışıyoruz. Kas gücünden ziyade tekniğin ne kadar kolay olduğunu öğrendik. Bundan sonra erkekler kadınlara saldırmadan önce iyi düşünsün çünkü altından kara kuşak çıkabilir, bu bir başlangıç" dedi.