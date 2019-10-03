HABER

Kadınlar, şiddete karşı 'judo' öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

BURSA'da kadınlar, şiddetin yanı sıra kapkaç ve taciz gibi olaylara karşı da korunabilmek için savunma ve saldırganı etkisiz hale getirmek amacıyla judo öğreniyor.

Semih ŞAHİN (Bursa), (DHA)- BURSA'da kadınlar, şiddetin yanı sıra kapkaç ve taciz gibi olaylara karşı da korunabilmek için savunma ve saldırganı etkisiz hale getirmek amacıyla judo öğreniyor.

Türkiye gündemindeki 'kadına şiddet' haberleriyle bilinçlenen farklı meslek gurubundaki kadınlar, judo sporuna ilgi göstermeye başladı. Toplu taşıma araçlarında, sokakta, iş yerinde ya da çevrelerinde yaşanan taciz, şiddet, kapkaç ve gasp gibi olaylara karşı kendilerini savunmak isteyen kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde şiddetten nasıl uzak duracaklarını ve kendilerini nasıl koruyacaklarını öğreniyor.

'BU BİR BAŞLANGIÇ'

Eğitim çalışmalarına katılan ve yoga eğitmeni Bilge Arı, judoya devam ederek kendilerini daha da geliştireceklerini belirtti. İnsanın en çok ihtiyaç duyduğu duyguların başında güvenlik hissinin gelidiğini dile getiren Arı, "İnsanların strese girmesinin sebebi bu güvenlik duygusunu hissedememeleridir. Kendimizin güvenlik alanlarını arttırmaya çalışıyoruz. Kas gücünden ziyade tekniğin ne kadar kolay olduğunu öğrendik. Bundan sonra erkekler kadınlara saldırmadan önce iyi düşünsün çünkü altından kara kuşak çıkabilir, bu bir başlangıç" dedi.

5 DERSTE TEMEL EĞİTİM

Kadınların temel olarak kendilerini nasıl koruyacaklarını bilmesi gerektiğini belirten Judo Antrenörü Önder Mocu, "Kadınların şiddetten nasıl uzak duracaklarını, kendilerini nasıl koruyacaklarını ve olay anında nasıl farkına varıp oradan uzaklaşmaları gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Şiddete şiddetle karşılık vermektense, oradan uzaklaşmayı öğrenmeleri gerekiyor. O yüzden Judo ve Jusi eğitimlerine başladık. 5 derste konu başlıkları olarak olay anını değerlendirmeyi, oradan uzaklaşmayı, aletli materyal kullanarak bertaraf etmeyi, elbise kullanmayı ve soğukkanlı davranabilmeyi öğretiyoruz. Şiddetin neler doğurabileceğini bilen kadınlar olursa, çok daha öncesinde farkına varacaklar. Kendini daha iyi kontrol edebilen kadınlar olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Gemlik hain saldırıya karşı tek yürek olduGemlik hain saldırıya karşı tek yürek oldu
Beyoğlu'nda mühürlenen bina 90 yaşında, yığma yapıBeyoğlu'nda mühürlenen bina 90 yaşında, yığma yapı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

Depremin ardından flaş karar! O binalar tahliye edilecek

Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp gasp yapan iki şüpheli yakalandı

Kendilerini polis gibi tanıttılar! Turiste dehşeti yaşattılar

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

Çanakkale Boğazı'nda tatbikat hareketliliği! NATO gemileri geldi

Bu sabah Çanakkale Boğazı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.