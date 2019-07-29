Kadınlar, şiddete karşı 'muay thai’ öğreniyor

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- DÖVÜŞ sporlarına son yıllarda ev kadınları ve genç kızlar yoğun ilgi gösterirken Samsun’da düzenlenen kick boks ve muay thai kurslarına katılan kadınlar ‘kadına şiddet’ olaylarının arttığını ve bu nedenle kendilerini savunmak için kurslara katıldıklarını ifade etti. Kadınlar kendilerini savunmanın yanı sıra sporlar sayesinde kilo verdiklerini ve kendilerine olan özgüvenin geliştiğini söyledi.

Samsun’da Atakum İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kurslara katılan 40 kursiyerin 15'i kadınlardan oluşuyor. 'Kick boks' ve muay thai antrenörü Fahri Kılıçaslan, haftanın dört günü 2’şer saat düzenlenen antrenmanlara yoğun katılım olduğunu belirterek, "Yediden yetmişe her yaş gurubundan kursiyerimiz mevcut. Çocuklarımız, genç kızlarımız, ev hanımları bu sporu öğrenmek için çaba harcıyor. Bu bir dövüş sporu son dönemde özellikle genç kız ve kadınların bu tür savunma sporlarına taleplerinin arttığını görüyoruz. Bayanlar hem kilo vermek hem de kendilerini muhafaza etmek için bu sporu seçiyorlar. Bir dal kadar ince, bir ağaç kadar sert bir spor bu. Özellikle ev hanımı ve öğrenciler de kursa geliyorlar. Dışarıda kadına şiddet olaylarına karşı bu sporu tercih ettiklerini söylüyorlar. 'Kick boks' ünlülerin sporu olarak da kadınlar tarafından görülüyor. Son dönemde kadınların bu spora ilgisinin arttığını söyleyebilirim” dedi.

'SAVUNMA AMAÇLI'

Dövüş sporuna merak salan 2 çocuk annesi olan Rabia Coşar (33), 3 aydır kursa geldiğini belirterek, "Dövüş sporlarına merakım vardı. Çocuklarım bu kursa geliyordu. Ben de onları bir gün izledim ve bu sporu öğrenmeye karar verdim. Yaşadığımız yerde kapkaççılık ve kadına şiddet gibi olaylar yaşanıyor. Bu nedenle bizim de kendimizi savunmayı öğrenmeye ihtiyacımız vardı. Çok keyifli bir spor. Deşarj olmuş bir şekilde, kendimize olan güvenimiz kat kat artarak antrenmanlardan çıkıyoruz. Tüm kadınlara şiddetle tavsiye ediyorum. Bu spor savunma amaçlı bir spor. Olası bir darbede kendimizi savunabilmeyi öğreniyoruz" diye konuştu.

'KENDİME OLAN ÖZGÜVENİM ARTTI'

Ev hanımı 3 çocuk annesi Elif Akbal (35) da kadına şiddet arttığı için eşinin tavsiyesi ile bu spora başladığını anlatarak "Sert bir spor ama çok zor değil. Ben çok sevdim bu sporu. Haftada 3 gün antrenmana geliyorum. 3 aylık süre içinde kendime olan özgüvenim çok arttı. Bana pozitif enerji kattı. Haberlerde kadına şiddet olayları izliyoruz. Bunlar beni etkiledi. Ben de savunma sporu olarak bu sporu seçtim" ifadesinde bulundu.

'YORUCU AMA KEYİFLİ'

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Nurdan Erdoğan ise, artrenmanların hem zevkli hem de yorucu geçtiğini dile getirdi. Erdoğan "Arkadaşımın yönlendirmesiyle bu spora başladım. İlk antrenmanı izlediğimde çekinmiştim ancak sonra öğrenmeye başlayınca çok keyifli bir spor olduğunu gördüm. Bir buçuk senedir bu sporu yapıyorum. Çok mutluyum. İyi ki bu sporu öğrenmişim" diyerek hemcinslerine bu sporu yapmalarını tavsiye etti.

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