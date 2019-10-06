Kadınlar şiddete karşı top koşturdu

İSTANBUL (AA) - Kartal'da Atalar ve Petrol İş mahallelerinde yaşayan kadınlar, "Şiddete karşı futbol" temasıyla sahaya çıktı.

Atalar ve Petrol İş mahalleleri muhtarlarının girişimiyle bir araya gelen kadınlar, Mimar Kubilay Köse Stadı'nda gerçekleştirilen maç öncesinde "Kadına şiddete hayır", "Kadına kalkan eller kırılsın" pankartları taşıdı.

Kartal Belediyesi ve sponsorların desteğiyle gerçekleştirilen futbol müsabakasıyla ilgili bilgi veren Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş, bu etkinlikle kadına yönelik şiddete dikkati çekmek istediklerini, şiddetin devam ettiği her gün konunun gündemde kalmasını arzu ettiklerini söyledi.

Gülmüş, iki komşu mahallenin kadınlarının böyle bir etkinlikte bir araya gelmesinin önemine işaret ederek, "Kadına yönelik şiddetin sürekli devam ettiği bu günlerde bu konunun gündemde kalmasını istedik. Ayrıca kadınlar, erkeklerin oynadığı topu da oynayabilir, bulaşık da yıkayabilir, genel müdür de olabilir. Kadınların her alanda erkeklerle eşit olduğunu da vurgulamak istedik." dedi.

Müsabakanın 80 yaşındaki oyuncusu Emine Köse de "Şiddeti kınıyoruz. Babalar anneleri öldürmesin, yavrular öksüz kalmasın." diye konuştu.

Müsabakayı, Petrol İş Mahallesi penaltı atışlarıyla 5-3 kazandı.

