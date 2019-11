Kadınlar su jimnastiğiyle form tutuyor

Muratpaşa Belediyesinin yaz aylarında mavi bayraklı falez plajlarında gerçekleştirdiği su jimnastiği kursu, havaların soğumasıyla birlikte Süleyman Erol Yüzme Havuzu’na geri döndü. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurs, Pazartesi hariç hafta içi her gün gerçekleştiriliyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından spor okullarında sonbahar dönemi devam ediyor. Çocuk ve gençler için futboldan masa tenisine, squash ve salon hokeyine 15, yetişkinler içinse 9 branşta açılan kurslara Muratpaşa sakinleri yoğun ilgi görüyor. Yetişkinlere yönelik tenis, badminton, squash, yüzme gibi her dönem açılan kursların yanı sıra aralarında Etiler, Yenigöl, Dutlubahçe ve Güzeoluk mahallelerindeki parkların da bulunduğu 18 noktada pilates ve aerobik kursu açıldı. Bununla birlikte cuma günleri sabah saatlerinde Gazi Mustafa Atatürk Spor Salonu ve Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda yoga, Karaailoğlu Parkı ve Atatürk Parkı’yla 4 noktada wellness-pilates programı da yetişkinler için hayata geçirilirken su jimnastiği kursu da Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda devam ediyor.

Yaz ayları boyunca Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı Konserve Koyu ve Erenkuş falez plajlarında gerçekleştirilen kurs programı havalarını soğumasıyla birlikte havuza geri döndü. Kursa, aralarında yerleşik yabancılarının da bulunduğu farklı yaş gruplarından çok sayıda kadın katılıyor. Bir saatlik kurs, önce yavaş tempoda ısınma hareketleriyle başlarken dakikalar ilerledikçe tempo da yükseliyor. Kurs, Pazartesi hariç hafta içi her gün gerçekleştiriliyor.