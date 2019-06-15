HABER

Kadınlar tam altın için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Yemek Yarışması gerçekleştirildi.Festival kapsamında bu yıl 5’incisi düzenlenen yemek yarışması, zeytinyağlı yemek ve sıcak yemek kategorisinde yapıldı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Yemek Yarışması gerçekleştirildi.
Festival kapsamında bu yıl 5’incisi düzenlenen yemek yarışması, zeytinyağlı yemek ve sıcak yemek kategorisinde yapıldı. 17 kişinin katıldığı yarışmada jürinin yaptığı değerlendirme sonucuna göre, zeytinyağlı yemekte Şükran Maviş, sıcak yemekte Zehra Gümüş birinci oldu. Yarışmanın ardından hazırlanan yemekler izleyenlere ikram edildi.
Yarışma sonunda birinciler tam altın, ikinciler yarım altın ve üçüncüler ise çeyrek altın ile ödüllendirildi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılan etkinlikle geleneksel Türk ve Kaş mutfağını yansıtan yemeklerin sergilendiğini söyledi.
Türk ve Kaş mutfağının gelecek kuşaklara aktarabilmek adına burada sergilenmesinin önemini belirten başkan Ulutaş, "Bu lezzetlerin gelecek yıllarda da gelecek nesillerde de aynı tatların alınabilmesi adına, bu tür yarışmaların artarak devam etmesi lazım. Türk mutfağı gerçekten çok güzel bir mutfak. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu lezzetleri arıyoruz." dedi.
Zeytinyağlı yemekte birinci olan Şükran Maviş, bu güzel tatları gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yarışmaya katıldığını belirtti.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklamaİBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama
Şile'de 2 kişi boğuldu (1)Şile'de 2 kişi boğuldu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.