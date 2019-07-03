HABER

Kadınlar tecavüzden yargılanan Hasan B.'nin tahliyesini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 20:40 | Son Güncelleme

ANKARA'da, çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edilen, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Kadınlar tecavüzden yargılanan Hasan B.'nin tahliyesini protesto etti

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edilen, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin savcılık kararıyla tahliye edilmesi protesto edildi.
Ankara Kadın Platformu üyeleri, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve savcılık kararıyla resen tahliye edilen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.’nin serbest bırakılıp, okulu tarafından emekli edilmesini protesto etti. Çankaya Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen 40'a yakın kadın, Hasan B.'nin tekrardan tutuklanmasını istedi.
'TUTUKLANANA KADAR MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Grup adına konuşan Ankara Kadın Platformu Sözcüsü Meziyet Yıldız, Hasan B.'yi emekli eden Üniversitesi'nin suç ortağı olduğunu belirterek, "Buradan bir kez daha duyuruyoruz. Hasan B. davasında kadın arkadaşımız yalnız değildir. Onun sesine ses olmaya, tecavüzcü Hasan B. tutuklanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.'
ÖRTBAS EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'
Prof. Dr. Hasan B.’nin yargılandığı davada, delillerin karartıldığını öne süren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"3 Nisan 2019 gecesi Hasan B., sahibi olduğu özel hayvan hastanesinde çalışan kadın veteriner hekime ortağı Serkan D. ile birlikte tecavüz edip onu darbetmiş, daha sonra damar yolu açarak hayvanlar için kullanılan bir uyuşturucu madde vererek bayıltmış sonrasında ise onu Jinekolog Hüseyin Ş.'ye götürerek vajinal temizlik yaptırmıştır. Kadının hastaneden aldığı raporla desteklediği şikayeti üzerine tutuklanan Hasan B., 2 ay gibi kısa bir süre sonra delillerin karartılması ve adli tıp raporunun değiştirilmesi gibi usulü ayak oyunlarıyla savcı tarafından resen serbest bırakılmıştır. Bugüne kadar hakkında taciz ve şiddet konularında dava, soruşturma ve haber bulunan Hasan B. Ankara Üniversitesi yönetimi ve YÖK tarafından emeklilik dilekçesi kabul edilerek ödüllendirilirken Serkan D. ve Hüseyin Ş. hala mesleklerine devam etmektedirler. Biz kadınlar, tacizi, tecavüzü, istismarı ve kadına yönelik şiddeti aklayan, koruyan ve tekrar üreten erkek egemen sisteme karşı kadın dayanışmasını büyüterek ses çıkarmaya devam edeceğiz ve bu olayın örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz."

FOTOĞRAFLI

Kadınlar tecavüzden yargılanan Hasan B.'nin tahliyesini protesto etti

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
CHP'li Bakşık törenle son yolculuğuna uğurlandıCHP'li Bakşık törenle son yolculuğuna uğurlandı
Erzurum'daki trafik kazasıErzurum'daki trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri'nden çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçaklayan şüpheli yakalandı

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması

Mardin'de çocuğunun gözü önünde eski eşini darp edip, bıçaklayan koca tutuklandı

Eski eşine dehşeti yaşatan koca hakkında karar verildi

Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.