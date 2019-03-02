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Kadınlar, topuklu ayakkabılarla yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:36 | Son Güncelleme

BU yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu' kapsamında gerçekleştirilen 8'inci Runatolia Yüksek Topuk Koşusu'nda kadınlar, en az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştu.

Kadınlar, topuklu ayakkabılarla yarıştı

İbrahim LALELİ- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- BU yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu' kapsamında gerçekleştirilen 8'inci Runatolia Yüksek Topuk Koşusu'nda kadınlar, en az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştu. Düşmemek için ayakkabılarını bantlayan 16 kadından yarışı, Berfin Boduç kazandı.
Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen 8'inci Yüksek Topuk Koşusu, TerraCity AVM önünde yapıldı. 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koşan kadınlar, birincilik için mücadele etti. Yarış öncesi kadınlar, parkurda düşmemek için topuklu ayakkabıyı ayaklarına bantlayarak, önlem aldı. Koşuya hazırlanan kadınlara eşleri ve çocukları da yardım etti. Yarış alanına gelen 16 kadın, topuk yükseklikleri ölçülerek parkura alındı.
Yarışa ailesinin yardımıyla hazırlanan Elif Polat, milli sporcu olduğunu söyledi. Düzenlenen birçok ulusal ve uluslararası yarışta derecesi olduğunu anlatan Polat, "Topuklu ayakkabıyla ilk kez koşacağım. Heyecanlıyım. Hazırlıklarımı iyi yapmaya çalışıyorum, koşarken ayakkabımın çıkmasını istemiyorum" dedi.
Hazırlıkların tamamlanmasından sonra yarışın startı verildi. Kadınların mücadelesine sahne olan yarışta, ipi ilk göğüsleyen Berfin Boduç oldu. Elif Polat ikinci olurken, Duygu Ekinci ise üçüncü oldu. Yarış sonunda birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye ise bin TL ödül verildi.
Dereceye giren sporcular ödüllerini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Terracity AVM Müdürü Gözde Hoşten tarafından verildi.
MİNİKLER KOŞUSU
Etkinlikler kapsamında yaşları 4 ila 6 arasında değişen çocuklar da 'minikler' koşusunda buluştu. Start çizgisinde toplanan minik sporcular, ailelerinin desteğiyle koşuyu gerçekleştirdi. Kimileri anne ve babasını aradı, kimileri ise düşerek ağladı. Yarışın sonunda tüm katılımcı çocuklara madalya ve katılım belgesi verildi. Yarışmacılar yarış sonrası, Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nun ana sponsoru olan Anadolu Hastanesi'nin alandaki maskotuyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yarış boyunca sağlık ekipleri sporcuları yakından takip etti.
Yüksek Topuk ve Minikler yarışlarının ardından ise Runatolia Antalya Maratonu, TerraCityRun koşusunun startı verildi.

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Kadınlar, topuklu ayakkabılarla yarıştıKadınlar, topuklu ayakkabılarla yarıştıKadınlar, topuklu ayakkabılarla yarıştıKadınlar, topuklu ayakkabılarla yarıştı

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