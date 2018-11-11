Kadınlar turşu ve reçelleriyle yarıştı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, "Geleneksel Turşu ve Reçel Yapımı Yarışması" düzenlendi.

Yaraş Mahallesi'ndeki yarışmada, 28 kadın çiftçinin yaptığı turşu ve reçeller, Menteşe Ziraat Odası, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi. Turşu ve reçellere, ambalaj, renk, görünüm, kıvam, sertlik, tat ve koku kriterlerine göre puan verildi.

Yarışmada dereceye giren Ayşe Arslan, Gülşen Gündoğdu, Fatma Aydoğan, Medine Gündoğdu ve Ayşen Kaba ile huzurevinden katılan yarışmacılara ödüllerinin sunulmasının ardından, turşu ve reçeller katılımcılara ikram edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. Yarışmada kadın çiftçilerin yaptığı el emeği organik ürünleri sergilediklerini anlatan Gümüş, turşu ve reçel yapan çiftçi kadınların istihdamının sağlanmasını, yöresel lezzetlerin yaşatılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.