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Kadınlar tuvaletinde iğrenç iddia! Suçüstü yakalandı, paniğe kapılan anne çığlıklar içinde kaçtı: Linç girişimi anbean görüntülendi

26.05.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne ve kızının peşinden caminin kadınlar tuvaletine girdi, cep telefonuyla kadınların görüntülerini çektiği öne sürülen Afganistanlı V. V. (27) suçüstü yakalandı. İstanbul'un Güngören ilçesinde iddiaya göre V. V. tuvalet kabininin altından ve üstünden bakıp görüntü çekiyordu. Anne ise o sıralarda yaşadığı panikle çığlık atarak dışarıya çıktı. V. V.'ye linç girişimi anbean görüntülendi.

Caminin tuvaletinde kadınların görüntülerini çektiği öne sürülen V. V.'ye çevredekiler büyük tepki gösterdi, V. V. linç edilmek istendi. O anlar kameraya yansırken görgü tanıklarının olayla ilgili anlattıkları dikkat çekti. Polis Afganistanlı V. V.'yi gözaltına aldı.

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ANNEYLE KIZININ ARKASINDAN TUVALETE GİRDİ

Olay dün akşam saatlerinde Haznedar'da bulunan bir caminin tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistanlı V.V. (27), tuvalete giren anne ve kızının arkasından içeri girdi. Bir süre sonra anne çığlık atarak dışarı çıktı.

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CANINI ZOR KURTARDI!

Cep telefonu ile tuvalet kabininin altından ve  üstünden bakarak görüntü çektiği iddia edilen V.V., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Polise haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kalabalığın içinden çıkardığı V.V'yi gözaltına aldı. Çevredekilerin tepkileri ve linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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"KADIN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ÇIKTI"

Görgü tanığı Birol Genç, "Kadın çığlıkla dışarı çıktı yanında çocuğu da vardı. Yardım istedi, biz de girdik. O arada iki tane bekçi geçiyordu, onlar müdahale etti. Daha sonra polis gelip aldı götürdü" dedi.

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Görgü tanığı Yusuf Keleş ise, "Bir kadını telefona kaydediyor hem de kadınlar tuvaletine girerek" ifadesini kullandı.

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Gözaltına alınan V.V.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

(DHA)

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