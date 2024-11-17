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Kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştiren sapık bulundu: Trabzon iğrenç itirafı konuşuyor

17.11.2024 16:56
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Adliyenin kadınlar tuvaletinden gizli kamera çıktı! Skandalın adresi Trabzon. Gizli kamerayı kimin yerleştirdiğinin bulunması için harekete geçildi. İnceleme sonucu kamerayı yerleştirenin adliyede çalışan zabıt katibi G.S. olduğu belirlendi. G.S. iğrenç olayı itiraf etti.

Kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştiren sapık bulundu: Trabzon iğrenç itirafı konuşuyor

Trabzon'u sallayan gizli kamera skandalında suçlu bulundu. Kamerayı tuvalete yerleştiren zabıt katibi G.S.'nin telefonuna görüntülerin anlık olarak düştüğü de belirlendi. Suçunu kabul eden G.S. tutuklandı.

TRABZON BU SKANDALI KONUŞUYOR

Trabzon Adliyesi, gizli kamera skandalıyla çalkalanıyor. Ekran Haber'in aktardığına göre; kadınlar tuvaletine yerleştirildiği öğrenilen kamerayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

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SAPIK, ADLİYE PERSONELİ ÇIKTI

Yapılan incelemede gizli kamerayı adliyede zabıt katibi olarak görev yapan G.S. isimli kişinin yerleştirdiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, G.S.'yi gözaltına aldı.

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GÖRÜNTÜLER ANLIK TELEFONUNA DÜŞMÜŞ

Tuvalete yerleştirilen kamerayı mercek altına alan ekipler, görüntülerin anlık olarak G.S.'nin telefonuna düştüğünü tespit etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden G.S., adliyeye sevk edilmesinin ardından Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sapık Trabzon tuvalet gizli kamera
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