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Kadınlar tuvaletini kullandı, tazminatsız kovuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 07:58 | Son Güncelleme

Bursa’da, çalıştığı mağazada kadınlar kullanınca tazminatsız kovulan satış temsilcisi soluğu mahkemede aldı.

Bursa’da, çalıştığı mağazada kadınlar kullanınca tazminatsız kovulan satış temsilcisi soluğu mahkemede aldı. İş Mahkemesi’nin ’kıdem tazminatı ödenmeli’ dediği işçiye kötü haber Yargıtay’dan geldi. Yüksek mahkeme, erkek personelin kadınlar tuvaletine girmek suretiyle iş yerinde huzursuzluğa yol açmasını başlı başına tazminatsız işten atılma sebebi saydı.
Bursa’da çalıştığı iş yerinde satış danışmanı olarak görev yapan çalışan, ’kadınlar tuvaletini kullanmış olması’ sebebiyle tazminatsız kovuldu.Bursa 2. İş Mahkemesi’ne başvuran mağdur davacı, suçlamaların asılsız olduğunu, yöneticilerinin tüm emir ve talimatlarını eksiksiz yerine getirdiğini ve çalışma performansı ile iş yerini kâr ettiren sayılı satış danışmanlarından biri olduğunu, iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürerek;kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, ücret ve prim alacaklarını istedi. Davalı şirket avukatı ise davacının uzun süredir mesai arkadaşlarına karşı olumsuz tavır ve söylemlerde bulunarak iş yeri huzurunu bozduğunu, bu sebeple defaaten uyarıldığını, anılan sebeplerle davacının iş akdinin İş Kanunu’nun 25/II-d bendi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamadığını savunarak,davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket temyiz etti.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsâl bir karara imza attı. Kararda, "Davacının bayanlar tuvaletini kullanarak bayan çalışanların rahatsız ve tedirgin olmalarına sebebiyet verdiği tutanak altına alınmıştır. Davacının savunmasında arada bayanlar tuvaletine girdiğini açıkça kabul etmesi,davacı tanığı H.F.A.’un da ’Davacının kadınlar tuvaletini kullandığı için işten çıkartıldığını iş yerine gittiğimde kendisinden duydum’ demek suretiyle bunu doğrulaması ortadadır. Feshe konu edilen 11.04.2014 tarihli tutanak tanıklarının tutanağın içeriğini doğrulayan duruşmada alınan ifadeleri karşısında; davacının diğer davranışlarının yanı sıra özellikle bayanlar tuvaletine girmek sureti ile iş yerinde huzursuzluğa yol açtığının anlaşılması karşısında; mahkemece işveren feshinin haklı olduğu kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır. Temyiz olunan kararın, bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

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