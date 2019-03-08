"Kadınlar ve Sanat:Rumen-Türk Kültürel Etkileşimleri" sergisi

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin iş birliğinde 28 kadın sanatçının seramik, resim, grafik, heykel ve fotoğraf çalışmalarından oluşan sergisi sanatseverlerle buluştu.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda'nın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen "Kadınlar ve Sanat:Rumen-Türk Kültürel Etkileşimleri" isimli serginin açılışına, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Romanya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 28 kadın sanatçının seramik, resim, grafik, heykel ve fotoğraf çalışmalarından oluşan eserler sergilendi.

Sergide yer alan çalışmaların tamamının dünya kadınlarına atfedildiği etkinlikte, "anne, ailenin direği ve toplum" temaları işlendi.

Rumen kültüründe de kullanılan sanatsal motiflerin yer aldığı sergide, gelenek ve göreneklere dayalı, komşu ve dost iki ülke Türkiye ve Romanya'nın sanatsal yönleri ön plana çıkarıldı.

