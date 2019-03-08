Kadınlar yaptıkları pidelerin gelirini camiye bağışladı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kadınlar, imece usulü yaptıkları köy pidelerini satıp gelirini mahallede yapımı süren camiye bağışladı.

Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi’nde uzun süredir yapımı devam eden Fatih Sultan Mehmet Camii’nin bitirilmesi için imece usulu yaptıkları köy pidelerini satarak para biriktiren kadınlar, bu para ile caminin tamamlanmasına yardımcı oldular. Kadınlar, şimdi de caminin çevre düzenlemesi ve doğalgazını yaptırmak için var güçleri ile çalışıyorlar.

“Biraz eksikleri var, onları da yaptıracağız”

Mahalle sakinlerinden İlknur Balta, “Pideleri tanesi 5 liradan satıyoruz. Cuma namazı çıkışı yardım etmek isteyen vatandaşlar pidelerimizi alıyorlar. Camimizin biraz eksikleri var, onları da yaptıracağız” dedi.

Pidelerin satılmasına yardımcı olan Hayri İlarslan ise, "Kadınlarımız camiye bu pideleri yapıyorlar, tanesini 5 liraya satıyorum. Onlardan Allah razı olsun’’ dedi.



