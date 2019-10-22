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Kadınlar yeşil sahada Mehmetçik için dua etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bulunan kadın muhtarlar, kadın futbolculara destek olmak amacıyla çıktıkları yeşil sahalarda mücadele öncesinde Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçikler için dua etti.Merkez Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Muhtarı Savaş Hancı, başkanlığını yürüttüğü Çamlıca Gençlik Spor Kulübü kadın futbolcularına destek amacıyla, ilçede bulunan 7 kadın mahalle muhtarını bir araya getirdi.

Eskişehir’de bulunan kadın muhtarlar, kadın futbolculara destek olmak amacıyla çıktıkları yeşil sahalarda mücadele öncesinde Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçikler için dua etti.
Merkez Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Muhtarı Savaş Hancı, başkanlığını yürüttüğü Çamlıca Gençlik Spor Kulübü kadın futbolcularına destek amacıyla, ilçede bulunan 7 kadın mahalle muhtarını bir araya getirdi. Haftalar öncesinde planlanan destek mücadelesi için buluşan kadın muhtarlar, genç oyuncularla bir süre sohbet etti. Destek karşılaşmasından hemen önce bir karar alan kadın muhtarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatında görev alan askerlerin selameti ve ülkenin bekası için dua etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının da okunduğu kısa mücadele örnek oldu.

"Bizler Türk milleti olarak tek bilek tek yüreğiz"
Kadın futbolculara verdikleri sözü yerine getirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Açıkgöz, “Sadece verilmiş sözü yerine getirmek ve şehitlerimizi anmak adına şu anda buradayız. Acı hepimizin acısı. Bu ülke bizim. Başka gidecek yerimiz yok. Böyle zamanlarda bizler Türk milleti olarak tek bilek, tek yürek ve tek vatandaşız. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir. Bizim olarak kalacak. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
“Kadın muhtarlar olarak şu anda askerlerimize duacıyız”
Bahçelievler Mahalle Muhtarı Sülbiye Bilen ise, “Dostluk ve kardeşlik adına kadınların futbolda da başarılı olabileceğini gayet güzel gösteriyorlar. Maalesef içinde bulunduğumuz durumdan dolayı maçı biraz ertelemek zorunda kaldık ama biz kadın muhtarlar olarak şu anda askerlerimize duacıyız. Başarıyla oradan gelmelerini ve ülkemizi daha refah bir seviyeye çıkarmaları için destek olmalarını bekliyoruz. Dualarımız her zaman onlarla zaten. İnşallah zaferle döneceğiz” ifadelerini kullandı.
“Biz askerlerimizin yanındayız”
Organizasyonun ilerleyen haftalarda daha kapsamlı bir şekilde tekrar gerçekleştirileceğini kaydeden Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı da şunları söyledi:
“Muhtarlarımız ve kadın futbol takımımız arasında bir maç yaptırmayı düşünmüştük. Suriye sınırına askerlerimiz harekata başladı. Bu yüzden bunu bir süre erteleyelim dedik. İleriki tarihlerde daha güzel aktiviteler olacak. Muhtarlar olarak biz bir İstanbul’uz, bir Van’ız, bir Türkiye’yiz. Biz askerlerimizin yanındayız. Sonuna kadar da yanında olmaya devam edeceğiz. Dualarımız onlarla birlikte. İnşallah ayaklarına taş değmeden dönerler.”

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