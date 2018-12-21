Kadınlar yolcu otobüsünde kavga etti

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da özel halk otobüsünde iki kadın arasında başlayan tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ayırdığı kadınlardan kavgayı başlatan, otobüsten indirildi. Özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında konuşan 2 kadın yolcu tartışmaya başladı. Tartışma, kadınlardan birinin diğerine "İçip içip de burada nara atma, akıllı ol" demesi üzerine alevlendi. Bu sözler üzerine alkollü olduğu öne sürülen kadın, diğer kadına önce hakaret etti ardından yumruk atarak saldırdı. Yumruk yiyen kadın da kendisine saldıran kadını yere yatırıp dövmeye başladı. Kadınlar, seyir halindeki otobüste saç saça baş başa kavga etti. Diğer yolcular, kadınları ayırdı. Otobüs şoförü aracı yol kenarına çekti ve saldırıyı başlatan kadını indirip, yoluna devam etti.

