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Kadınlar, yüzü asitle yakılan Berfin'e sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:40 | Son Güncelleme

HATAY'da, İskenderun Kadın Platformu üyeleri, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in (23) asit türü sıvı atması sonucu yüzünün bir bölümü yanan, sağ gözünü kaybeden ve geçirdiği ameliyat sonucu göz kapakları ile dudağı yeniden yapılan Berfin Özek'le (20) bir araya gelerek, "Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'da, İskenderun Kadın Platformu üyeleri, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in (23) asit türü sıvı atması sonucu yüzünün bir bölümü yanan, sağ gözünü kaybeden ve geçirdiği ameliyat sonucu göz kapakları ile dudağı yeniden yapılan Berfin Özek'le (20) bir araya gelerek, "Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından yolu kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddianameyi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlayan savcı, 3 gün önceki duruşmada yeni mütalaasında 'öldürme kastının' olmadığına dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi.

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nde İskenderun Kadın Platformu üyeleri, Berfin Özek ile bir araya geldi. Burada Kadın Platformu adına açıklama yapan Av. Mehtap Sert, Türkiye' de her gün bir kadın boşanmak istediğinde 'hayır' denildiğini, savcıların şiddet uygulayan erkekleri değil kadınların yaşam tarzını eleştirmeyi tercih ettiklerini, mahkemelerin şiddeti akladığını, cezasızlık halinin şiddete güç verdiğini söyledi.

'GÖZLERİNDEKİ IŞIK SÖNDÜ'

Sert, "Berfin Özek dosyası da Türkiye'nin şiddet haritasından çok farklı bir yerde değil. Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısı sonucu yaşam hakkı elinden alınan Berfin Özek'in üçüncü duruşması yapıldı. Gelen bilirkişi raporlarında sanığın olay saatinde olay yerinde olduğu, yüz eşleştirmesi yapılamasa da anatomik yapısının görüntü ile uyumlu olduğu belirlendi. Berfin'in yüzüne 1.5 litre yanıcı madde dökülmüştür. Burun delikleri yandı, dudakları yok oldu. Yüzü komple yandı. Boynu, göğsünün üstü, elleri yandı. Gözlerinin birinde tamamen ışık söndü diğer gözde ise yüzde 50 görme kaybı var. Talep edilen mütalaa ile tamamen ışığı söndürülmeye çalışılmaktadır. Savcılık makamının 'doğrudan hedef alınmamıştır' şeklindeki değerlendirmesi hukuken kabul edebileceğimiz bir değerlendirme olmadığı gibi vicdani bir değerlendirme de değildir. Sanık tartışmaya tereddütte yer bırakmayacak şekilde Berfin'i öldürme kastıyla hareket etmiştir. Yanıcı maddenin miktarı canavarca hisle hareket ettiğinin açık göstergesidir" dedi.

"BERFİN'İN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU?"

Berfin'in yaşam hakkının elinden alındığını da belirten Sert, "İddia makamı kadınların ölmesini bekliyor, yaşam hakkı elinden alınan Berfin Özek'in de mi ölmesi gerekiyordu? Berfin Özek kamu vicdanı için mihenk taşıdır. Eylemin gerçek karşılığı ve kamu vicdanını rahatlatan bir ceza verilmesini talep ediyoruz. Asitli saldırgan sanık Casim Ozan Çeltik in öldürmeye yönelik eyleminin ödüllendirilmemesi için tüm hukuki yolları denemeye devam edeceğiz. Çünkü kadınlar yargıya güven duydukça mücadele gücü artacaktır. Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Kadınız güçlüyüz, birlikte başaracağız."

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