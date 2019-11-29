Kadınlar, yüzü asitle yakılan Berfin'e sahip çıktı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'da, İskenderun Kadın Platformu üyeleri, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in (23) asit türü sıvı atması sonucu yüzünün bir bölümü yanan, sağ gözünü kaybeden ve geçirdiği ameliyat sonucu göz kapakları ile dudağı yeniden yapılan Berfin Özek'le (20) bir araya gelerek, "Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından yolu kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.