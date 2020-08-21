HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı

Kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle kendisinden şikayetçi olan kadınlara, yolda karşılaşınca bıçak çeken M.A., vatandaşlar tepki gösterince, kaçıp polis merkezine sığındı. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı

İlçe merkezinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi; M.A., yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabından kadınları küçük düşüren mesajlar paylaştı. Yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Dün akşam da şikayetçi kadınlardan bazıları ile yolda karşılaştı. M.A., çıkan tartışmada kadınlara bıçak çekti. Duruma, vatandaşlar ve esnaf tepki gösterdi. Korkuya kapılan M.A., kaçarak polis merkezine sığındı. Yaşanan kovalamacada 1 kişi yere düşerek, yaralandı.

2367930c54ff434dfd0bf0297b997020

M.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaşananlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan M.A.’nın sosyal medya hesabından, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fındıklı Belediyesi personeli Alihan Şengül’ün adı ile "Allah çocuklarınızın sonunu da Alihan Şengül gibi yapsın" şeklinde paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.

543df69d5ec3b6c4ac7834e1dafc6a87

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Kelebeklerin 'ölüm dansı'! Son kez böyle uçtularKelebeklerin 'ölüm dansı'! Son kez böyle uçtular
Bu alışkanlıklar saç dökülmesine sebep oluyorBu alışkanlıklar saç dökülmesine sebep oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Eşini boynundan, karnından, kollarından bıçakladı! Yalın ayak evden çıkınca...
Eşini boynundan, karnından, kollarından bıçakladı! Yalın ayak evden çıkınca...
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıcak hava balonu uçuşlarına 'koronavirüs' genelgesi
Sıcak hava balonu uçuşlarına 'koronavirüs' genelgesi
Kan donduran olay! Yavru köpeğe çarpıp arkasına bakmadan kaçtı!
Kan donduran olay! Arkasına bile bakmadan kaçtı
Kelebeklerin 'ölüm dansı'! Karanlık sokakları beyaza bürüdüler
Kelebeklerin 'ölüm dansı'! Son kez böyle uçtular
Kızının düğünü için barışan eşini, kıskançlık yüzünden öldürmüş
Kızının düğünü için barışan eşini öldürmüştü! Sebebi ortaya çıktı
Şoke eden olay! Parktaki ağaca kendini asmak istedi
Parkta şoke eden olay! Gören telefona sarıldı
Atalarından kaldı! 7 asırlık kılıç ve zırha gözü gibi bakıyor
Her yıl onu görmek için geliyorlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.