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Kadınlara 'lüks otomobil' isimleri veren fuhuş çetesine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

ADANA'da, polisin fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 24'ü kadın, 54 kişi gözaltına alındı.

Kadınlara 'lüks otomobil' isimleri veren fuhuş çetesine operasyon

ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisin fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 24'ü kadın, 54 kişi gözaltına alındı. Liderliğini 2 engellinin yaptığı çetenin kadınlara lüks arabaların isimlerini verdikleri, fuhşa zorladıkları kadınları tarlaya, bahçeye, otoban ve şehir dışındaki bölgelere araçla götürdükleri ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, fuhuş çetesine yönelik 3 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Niğde ve Adana'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, 24'ü kadın, 54 kişi gözaltına alındı. Çetenin liderliğini yapan engelli Ahmet K.'nin Adana'nın Ceyhan ilçesi sorumlusu, yine engelli Tamer T.'nin de Kozan ilçe sorumlusu olduğu belirtildi.
Çetenin, 70 ile 100 lira arasında fuhuş yaptırdıkları kadınları, kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere araçla götürdükleri belirtildi. Kadınlara lüks araba isimleri veren şüphelilerin, ayrıca 17 yaşında bir kıza da fuhuş yaptırdıkları anlaşıldı. Şüphelilerin ayrıca parklara ve köy eğlencelerine de kadın götürdükleri ortaya çıktı.
Fuhşa zorlanan kadınların, kazançlarının yarısını alan çetenin üyelerinden Ayfer K.'ye (39) 'Manukyan' lakabı taktıkları ifade edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kadınlara 'lüks otomobil' isimleri veren fuhuş çetesine operasyonKadınlara 'lüks otomobil' isimleri veren fuhuş çetesine operasyonKadınlara 'lüks otomobil' isimleri veren fuhuş çetesine operasyonKadınlara 'lüks otomobil' isimleri veren fuhuş çetesine operasyon

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