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Kadınlara şiddeti karınca kostümüyle protesto eden tiyatrocu saldırıya uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 15:05 | Son Güncelleme

Bursalı tiyatrocu, giydiği karınca kostümü ile kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek isterken, yoldan geçen bir vatandaşın saldırısına uğradı.Bursalı tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, kadınlara yapılan şiddeti protesto etmek için Ulucami’nin avlusunu seçti.

Bursalı tiyatrocu, giydiği karınca kostümü ile kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek isterken, yoldan geçen bir vatandaşın saldırısına uğradı.
Bursalı tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, kadınlara yapılan şiddeti protesto etmek için Ulucami’nin avlusunu seçti. Karınca kostümü ile vatandaşların arasında gezen protestocu, ‘kadınlara kalkan eller kırılsın, varsa bir adın sebebidir o kadın gücün sözüne değil, sözün gücüne inan’ diye açtığı pankartları da yoldan geçenlerin ellerine tutuşturdu. Kimi vatandaşlar bu şekilde gösterdiği protestoya destek verirken, başka bir vatandaş ise yaptığının toplumu rencide ettiğini iddia ederek saldırdı. Basın açıklaması esnasında neye uğradığını şaşıran Bahtiyar Keskin ile vatandaş arasında kısa bir arbede yaşandı.
İzninin olduğunu belirten karınca kostümlü tiyatrocuya vatandaşlar da destek gösterince, tepki gösteren vatandaş olay yerinden uzaklaştı.

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