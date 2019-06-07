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Kadınlara tecavüzü savunan Avustralyalı doktora ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 13:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyada "bazı kadınların tecavüzü hak ettiği" yorumunu yapan doktorun bağlı bulunduğu kurul bünyesindeki meslek üyeliği donduruldu

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Melbourne kentinde görev yapan bir doktorun, sosyal medyadaki uygunsuz yorumları ve "Bazı kadınlar tecavüz edilmeyi hak ediyor." ifadeleri dolayısıyla bağlı bulunduğu sağlık kurulu bünyesindeki meslek üyeliği süresiz askıya alındı.

Avustralya Sağlık Uygulayıcıları Düzenleme Ajansı (AHPRA), sosyal medyada "Bazı kadınlar tecavüz edilmeyi hak ediyor." ifadelerini kullanan Dr. Christopher Kwan Chen Lee'nin, daha önce 6 hafta süreliğine dondurulan kurum bünyesindeki meslek üyeliğinin süresiz askıya alındığını duyurdu.

AHPRA’nın yazılı açıklamasında, "Kurul, bu kararı halkın tıp mesleğine güvenini korumak için kamu yararına almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yasalar uyarınca AHPRA’nın doktorları meslekten men etme yetkisi bulunmuyor ancak kamu yararı söz konusu olduğunda doktorların üyeliklerini askıya alma yetkisini elinde bulunduruyor.

Kurulun üyeliklerini askıya aldığı sağlık çalışanlarının ülkedeki ilgili kurumlarda iş bulma imkanları büyük ölçüde kısıtlanıyor ancak bu kişiler özel sağlık kurumlarında çalışmaya devam edebiliyor.

Söz konusu cezaları alan doktorların, mahkemeye başvurarak alınan kararlar karşısında kendilerini savunma hakkı bulunuyor.

- Kamuoyundan tepki çekmişti

Melbourne ve Tazmanya eyaletindeki hastanelerde görev yapan 31 yaşındaki Dr. Lee, Singapur merkezli sohbet portallarında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve şiddet içerikli yorumların yanı sıra "Bazı kadınlar tecavüz edilmeyi hak ediyor ve kendini beğenmiş dişi köpekler bu kategoriye giriyor." ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Lee, ülke kamuoyunda tepki toplayan yorumlarından dolayı 17 Nisan'da Tazmanya Sağlık Uygulayıcıları Mahkemesinde yargılanmıştı. Hakkında "kadınlara saygısızlık", "ırk ayrımcılığı" ve "halka zarar verme potansiyeli" bulunduğuna hükmedilen Lee'nin, mesleğe üyeliği 6 hafta süreyle dondurulmuştu.

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