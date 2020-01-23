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Kadınlarda 7 kısırlık belirtisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kadınlarda kısırlık belirtileri ve ne zaman doktora gidilmesi gerektiği hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, 7 kısırlık belirtisi anlattı. İşte kısırlık belirtilerinden en yaygın olanları...

Kadınlarda 7 kısırlık belirtisi

Kısırlığın birincil belirtisi, belirli bir süre denedikten sonra hamile kalamamaktır. Bir kadın 1 yıllık hamile kalma denemsine rağmen hamile kalmıyorsa, doktor kısırlık yönünde teşhis koyabilir. Ayrıca, bir kadın 35 yaşın üzerindeyse ve 6 aylık denemeden sonra hamile kalmamışsa kısır olabilir.

SEKS SIRASINDA AĞRI

Seks sırasında ağrı veya disparoniya (cinsel ilişki sırasında ağrı duyumu), bir kadının doğurganlığını etkileyebilecek altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir. Bu tür sağlık sorunlarına örnek olarak enfeksiyonlar, endometriozis ve fibroidler verilebilir.

AĞIR, UZUN VEYA AĞRILI REGL DÖNEMLERİ

Ağır veya ağrılı geçen regl dönemleri doğurganlığı etkileyen altta yatan bir duruma işaret edebilir. Bazı kadınlar regl döneminde birkaç günlük normal kanama yaşarken, diğerleri düzenli olarak ağır ve ağrılı kramplar yaşar. Çok ağır, ağrılı regl dönemleri yaşayan kadınlarda, karın altı bölgesinde rahmin dış bölümünde, rahim mukozasına benzer bir doku oluşup, (rahim, karın zarı, yumurta kanalları, yumurtalıklar, mesane, bağırsaklar gibi) çeşitli organlara yayılan endemetriozis olabilir. Endometriozis kısırlık için bir risk faktörüdür.

KOYU VEYA DONUK ADET KANI

Eğer adet kanı normalden daha soluksa, bu endişe kaynağı olabilir. Adet kanı genellikle bir kişinin döneminin başında parlak kırmızıdır ve sonraki günlerde koyulaşabilir.

Regl döneminin başlangıcında koyu ve donuk kan endometriozis belirtisi olabilir.

DÜZENSİZ REGL DÖNGÜSÜ

Regl döngüsünün ne kadar uzun sürdüğü kişiler arasında ve zaman içinde değişiklik gösterir. Bununla birlikte, birçok kadının düzenli bir döngüsü vardır, yani her dönem arasındaki zaman kabaca aynıdır. Eksik dönemler de dahil olmak üzere düzensiz bir döngüye sahip olmak, bir kadının düzenli olarak yumurtlamayabileceği anlamına gelir, kısırlığa katkıda bulunabilir. Yumurtlama, yumurtalığın bir yumurta bırakmasıdır. Düzensiz yumurtlama, polikistik over sendromu, obezite, düşük kilolu olma ve tiroid sorunları gibi birçok sorundan kaynaklanabilir.

HORMON DEĞİŞİKLİKLERİ

Hormonal değişikliklerin belirtileri spesifik olmayabilir ve bir kişi bunları fark etmeyebilir veya altta yatan nedeni bilemeyebilir. Ancak bir doktor bazı hormonal sorunları testle ortaya çıkarabilir.

OBEZİTE

Obezite üreme sağlığını olumsuz etkileyebilir. Obez kadınların gebe kalma olasılığı daha düşüktür ve hamilelik sırasında kilo sorunu olmayanlara göre daha yüksek risk altında bulunurlar.

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