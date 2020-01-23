Kadınlarda 7 kısırlık belirtisi

Kısırlığın birincil belirtisi, belirli bir süre denedikten sonra hamile kalamamaktır. Bir kadın 1 yıllık hamile kalma denemsine rağmen hamile kalmıyorsa, doktor kısırlık yönünde teşhis koyabilir. Ayrıca, bir kadın 35 yaşın üzerindeyse ve 6 aylık denemeden sonra hamile kalmamışsa kısır olabilir.

SEKS SIRASINDA AĞRI

Seks sırasında ağrı veya disparoniya (cinsel ilişki sırasında ağrı duyumu), bir kadının doğurganlığını etkileyebilecek altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir. Bu tür sağlık sorunlarına örnek olarak enfeksiyonlar, endometriozis ve fibroidler verilebilir.

AĞIR, UZUN VEYA AĞRILI REGL DÖNEMLERİ

Ağır veya ağrılı geçen regl dönemleri doğurganlığı etkileyen altta yatan bir duruma işaret edebilir. Bazı kadınlar regl döneminde birkaç günlük normal kanama yaşarken, diğerleri düzenli olarak ağır ve ağrılı kramplar yaşar. Çok ağır, ağrılı regl dönemleri yaşayan kadınlarda, karın altı bölgesinde rahmin dış bölümünde, rahim mukozasına benzer bir doku oluşup, (rahim, karın zarı, yumurta kanalları, yumurtalıklar, mesane, bağırsaklar gibi) çeşitli organlara yayılan endemetriozis olabilir. Endometriozis kısırlık için bir risk faktörüdür.