"Kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığı artıyor"

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre 2018 yılında 9 milyon 600 bin insanın kanser nedeniyle hayatını kaybetmesi öngörülüyor. Bu kanser türleri içinde en öldürücü kanser türü hala akciğer kanseri. DSÖ'nün verilerine göre yine 2018 yılı içinde 1 milyon 76 bin insanın akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybedeceği düşünülüyor. Erdem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Özsu, 55 -77 yaşları arasında olan ve herhangi bir şikayeti olmasa dahi 30 yıl boyunca yılda 1 paket ve daha uzun süre sigara içenlerin tarama yaptırması ve düşük doz tomografi çektrimesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Özsu, ayrıca kadınlarda sigara kullanımının artmasıyla akciğer kanseri görülme sıklığının da arttığını ifade etti.

"AKCİĞER KANSERİ YÜZYILIN BAŞINDA NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIKTI"

Doç. Dr. Özsu, ülkemizde de en sık görülen ilk 3 kanser türünden birinin akciğer kanseri olduğunu ifade etti ve 26-45 yaşları arasında akciğer kanseri görülen hasta sayısının yüzde 11.4 olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Özsu sözlerine şöyle devam etti:

"Akciğer kanseri tüm dünyada en sık öldüren kanser türü. Ülkemizde ise en sık görülen ilk 3 kanser türünden biri. Akciğer kanseri, 20. yüzyılın ortalarından itibaren, özellikle sigara kullanımının artmasıyla beraber toplum sağlığını tehdit ediyor. Yüzyılın başında nadir bir hastalık iken, günümüzde sık görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor."

"ŞİKAYETİ OLMASA BİLE 30 PAKET YIL SİGARA İÇENLER TARAMA YAPTIRMALI"

Ülkemizde her yıl yaklaşık 150 bin insanın kanser tanısı aldığını ifade eden Erdem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Özsu, "Herhangi bir şikâyeti olmayıp 55-77 yaşlarında olup 30 paket yıldan daha uzun süre sigara içme öyküsü olan hastalara düşük doz akciğer tomografisi ile tarama yapılmasını öneriyoruz. Bu gruptaki hastalar eğer 15 yıldan daha uzun sürede sigarayı bırakmışlarsa tarama önermiyoruz. İçilen paket sayısı ile içilen yılın çarpımını paket yılı olarak hesaplıyoruz. Günde 1 paket sigara içen kişi 30 yıl içmişse, '30 paket yıl' sigara kullanmış olarak hesaplanıyor. Bu yüzden sigara içilen yıl sayısı ve sigara miktarı çok önemli" dedi.

“KANSER VAKALARI ERKEN YAŞLARDA DA GÖRÜLÜYOR”

Akciğer kanserinde en sık görülen belirtiler kilo kaybı, öksürük ve kan tükürmektir. Hastaların çoğu 45 yaşın üzerinde tanı almaktadır. 45 yaşın altında tanı alanlar ise tüm hastaların yüzde 11,4’ünü oluşturmaktadır" diye konuştu.

"BÖLGELER ARASI KANSER TÜRLERİ FARKLILIK GÖSTERİYOR"

Dünyada, erkeklerde ilk üç sıradaki kanser türünün prostat, akciğer ve kolon kanseri olduğunu dile getiren Doç. Dr. Savaş Özsu, “Türkiye’de ise bu sıralama akciğer, prostat ve mesane kanseri şeklinde sıralanıyor. Ancak bölgeler arasında kanser türleri de farklılık gösteriyor. Örneğin Van’da erkeklerde akciğer kanseri en sık görülen kanserler içinde yer alırken, İzmir’de ise sıklık sırasına göre akciğer, gastrointestinal sistem ve baş boyun tümörleri şeklinde kanser türleri ile karşılaşıyoruz. Son yıllarda ise sigara karşıtı kampanyalarla beraber akciğer kanseri erkeklerde düzenli düşüş göstermekte iken kadınlarda sigara kullanımının artmasıyla beraber akciğer kanseri de giderek artmaktadır” şeklinde konuştu.

"1500 HASTANIN YÜZDE 40’ININ AİLESİNDE KANSER ÖYKÜSÜ VAR"

Erdem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Özsu açıklamalarına şöyle devam etti:

"109 hastanın klinik özelliklerinin değerlendirildiği bir çalışmada hastaların 17'si, yani yüzde 15.6’sı sigara içiyor. Başka bir çalışmada ise ailesinde kanser öyküsü olan hastalarda akciğer kanseri sıklığı artıyor. Ailede kanser öyküsü olan kişilerde sigara içme daha yaygın ve bu kişiler sigara bırakma polikliniklerine daha sık başvurmaktadır."

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