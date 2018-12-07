Kadınlarda doğurganlık oranı azalıyor mu?

DOĞURGANLIK DÖNEMİ NEDİR?

İlk önce ‘doğurganlık dönemi’nden kasıt nedir bunu açıklamak gerekir. Bu dönem adet olmaya başladığınız zamandan menopoza girene kadar olan bir süreci kapsar. Belirtmiş olduğum zaman dilimi de yumurtlamaya devam eden bir süreç olduğu için ‘doğurganlık dönemi’ olarak adlandırılır.

Belli bir yaş aralığı vermek doğru olmamakla beraber kişiden kişiye değiştiği bilinmelidir. Kimisinde 12 yaşında adet kanamaları başlarken kimisinde de 17 yaşını bulabilen gecikmeler olabilir. Hormonal bir durum olmakla beraber sorun değildir ama yine de 17 yaşında olmasına rağmen hala adet kanaması görülmüyorsa mutlaka doktora gidilmelidir.

DOĞURGANLIK ORANI AZALIYOR

Köşe yazımın başlığının yanıtı aslında evet! Hem ülkemizde hem de dünyada doğum oranının gittikçe azaldığına şahit oluyoruz. Ülkemiz için konuşacak olursak neredeyse evli 6-7 çiften biri bebek sahibi olamadığı için doktora başvuruyor.

Nüfusun gittikçe yaşlanması, genç evliliklerin artması, kadınların çalışma hayatında yaşadığı stresler en başlıca sebepler arasında yer alıyor. Biz uzmanlar da bu yüzden özellikle kadınların 35 yaşından önce gebe kalmalarını öneriyoruz.