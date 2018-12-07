Kadınlarda doğurganlık oranı azalıyor mu?

DOĞURGANLIK DÖNEMİ NEDİR?
İlk önce ‘doğurganlık dönemi’nden kasıt nedir bunu açıklamak gerekir. Bu dönem adet olmaya başladığınız zamandan menopoza girene kadar olan bir süreci kapsar. Belirtmiş olduğum zaman dilimi de yumurtlamaya devam eden bir süreç olduğu için ‘doğurganlık dönemi’ olarak adlandırılır.
Belli bir yaş aralığı vermek doğru olmamakla beraber kişiden kişiye değiştiği bilinmelidir. Kimisinde 12 yaşında adet kanamaları başlarken kimisinde de 17 yaşını bulabilen gecikmeler olabilir. Hormonal bir durum olmakla beraber sorun değildir ama yine de 17 yaşında olmasına rağmen hala adet kanaması görülmüyorsa mutlaka doktora gidilmelidir.
DOĞURGANLIK ORANI AZALIYOR
Köşe yazımın başlığının yanıtı aslında evet! Hem ülkemizde hem de dünyada doğum oranının gittikçe azaldığına şahit oluyoruz. Ülkemiz için konuşacak olursak neredeyse evli 6-7 çiften biri bebek sahibi olamadığı için doktora başvuruyor.
Nüfusun gittikçe yaşlanması, genç evliliklerin artması, kadınların çalışma hayatında yaşadığı stresler en başlıca sebepler arasında yer alıyor. Biz uzmanlar da bu yüzden özellikle kadınların 35 yaşından önce gebe kalmalarını öneriyoruz.
Elbette 40 yaşında da bebek doğuranlar var. Teknolojinin giderek gelişmesi bu soruna da çare buluyor.
YAŞ SINIRI NELERE BAĞLI?
Erginlik çağlarında 400 bini bulan yumurtalar, 45 yaşlarına doğru önemli ölçüde azalma gösterir. En doğurgan çağlarımız ise 20-30 yaş aralığıdır. Bu dönemlerde ciddi bir sağlık probleminiz yoksa tedaviye gerek kalmadan hamile kalmanız oldukça yüksek.
SADECE HAMİLEYKEN DEĞİL GEBELİK ÖNCESİNDE DE SİGARA TÜKETİLMEMELİ
Doğurganlığın azalmasına neden olan bir diğer husus ise sigara tüketimidir. Sigara içmek genel sağlığımıza zaten çok zararlı bir durum. Bunu bilmeyen yok ama özellikle anne adayları daha çok hamile iken sigara içmemeye özen gösteriyor.
Halbuki sigara tüketimi doğurganlığınızı da etkileyen bir olay. İçerisindeki kimyasal maddeler yüzünden her içiminiz organlarınıza giden oksijen miktarının azalmasına neden olur.
Bu da yumurtalıkların ömrünü kısaltır. Daha net ifade etmek gerekirse günde bir paket sigara içtiğinizi varsaysak bu sizin 3 yıl erken menopoza girmenize sebep olabilir. Bunun yanında sık kahve içimi, spor yapmamak, aşırı kilo ve fazla alkol kullanımı da yumurta yaşlanmasına neden oluyor.
DOĞURGANLIĞI ARTIRAN FAKTÖRLER
Doğurganlığı arttıran en önemli faktör besinlerdir. Vitamin, protein, mineral ve karbonhidrat alımında dikkatli olmakta yarar var. Mercimek, havuç, sarımsak, turunçgiller ve karnabahar gibi besinleri hayatınızdan çıkarmamaya özen gösterin.
Diğer bir faktör aslında sadece gebe kalmak için değil hayatımızın bir parçası olması gereken spor yapmak yer alıyor. Vakit sıkıntısı çekseniz dahi gün içerisinde hareket etmeye özen gösterin. Vakit yaratabilenler de bol bol yürüyüş yapmalı. Hatta doğurganlığı arttırıcı yoga kurslarında yaptıran bazı hareketler bile var. İncelemenizi tavsiye ederim.
Üçüncü nokta ise genel sağlık taraması. Bu sayede herhangi bir hastalığınız varsa erken teşhis ve gerekli önlemler ile üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.
Son olarak adet zamanlarınızı iyi kontrol edin. Birçok kadının bildiği gibi ideali 28 gündür. 21 gün gibi erken ya da 35 güne kadar sarkan dönemsel farklılıklar olabilir. Ancak bu sayılara uzak bir dönemde adet oluyorsanız ve bu sürekli tekrarlanıyorsa mutlaka doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin.
Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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