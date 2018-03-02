Kadınlarda hazzın doruk noktası: Klitoris!

Klitoris kadınlarda vajen üstünde küçük dudakların birleşim yerinde bulunan bir organdır. Yani kadınlarda hazzın ve orgazmın merkezidir. Fizyolojik olarak erkekteki penisin karşılığı olarak da adlandırılabilir. Penise oranla iki kat daha fazla sinir ve damar yapısına sahiptir. Dışarıdan bakınca görünen baş kısmı en hassas bölümüdür. Gövde kısmı ise vajen deliğinin her iki yanındadır ve dışardan görülmez. Baş kısmına göre ortalama 4-5 kat daha büyüktür.

Orgazmdan sonra klitoriste hassaslaşır. Dokunulduğu zaman bazen acı verebilir. Ancak bu durum kısa sürmektedir. Cinsel uyaran, durumu uygun bir şekilde sürdürürse tekrar orgazm olabilir. Orgazm olduktan sonra cinsel uyaran devam etmez ise 10-15 dakika içinde yavaş yavaş eski haline döner.

Yaşla Birlikte Büyür!

Klitorisin büyüklüğü ve vajen deliğine yakınlığı orgazm olmayı kolaylaştırmaktadır. Küçük ve vajen deliğine uzak olması ise klitoris orgazmı zorlaştırmaktadır.

Klitoris, yaşla paralel olarak büyür. Örneğin 40-50 yaş arasında, ergenlik boyutuna göre 5-7 kat daha fazla büyüktür. Bu ise menopozda orgazm sorunları yaşayan kadınların daha rahat orgazm olabilmeleri için kolaylık sağlayabilir. Büyük klitoris demek daha kolay orgazm demektir. Klitoris yaşlanmayla beraber değişiklik gösteren ender organlardan biridir.