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Kadınlardan aile ekonomisine kaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 08:51 | Son Güncelleme

Adana’da kırsal alandan göç eden ailelerde kadınlar, aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla yufka ekmek pişirme geleneğini sürdürüyor.Kadınlar, kışın ardından bahar ve yaz aylarında ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yüz yıllardır süregelen yufka ekmek geleneğini sürdürerek, aile bütçesine de katkıda bulunuyor.Büyük şehirlerde geçinmenin çok zor olduğu günümüzde aile bütçesine katkıda bulunmak ve geleneklerini yaşatmak için sacda yufka ekmek yaptıklarını belirten kadınlar, özellikle yöresel yemekler ile dolma ve içli köftenin yufka ekmekle yemenin tadının başka olduğunu söylediler.Somun ekmeği genellikle sabah kahvaltılarda tükettiklerini belirten kadınlar, sac üzerinde pişirip üst üste yığdıkları adeta kağıt inceliğindeki yufka ekmeğin, birkaçının alıp üzerine su serpilerek ıslatıldıktan yenildiğini söyledi.

Adana’da kırsal alandan göç eden ailelerde kadınlar, aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla yufka ekmek pişirme geleneğini sürdürüyor.
Kadınlar, kışın ardından bahar ve yaz aylarında ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yüz yıllardır süregelen yufka ekmek geleneğini sürdürerek, aile bütçesine de katkıda bulunuyor.
Büyük şehirlerde geçinmenin çok zor olduğu günümüzde aile bütçesine katkıda bulunmak ve geleneklerini yaşatmak için sacda yufka ekmek yaptıklarını belirten kadınlar, özellikle yöresel yemekler ile dolma ve içli köftenin yufka ekmekle yemenin tadının başka olduğunu söylediler.
Somun ekmeği genellikle sabah kahvaltılarda tükettiklerini belirten kadınlar, sac üzerinde pişirip üst üste yığdıkları adeta kağıt inceliğindeki yufka ekmeğin, birkaçının alıp üzerine su serpilerek ıslatıldıktan yenildiğini söyledi.

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