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Kadınlardan, çocuk istismarına ve kadına şiddete tepki eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, Kale Meydanı'nda toplanan kadınlar, çocuk istismarına ve kadına şiddete tepki eylemi düzenledi.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesinde, Kale Meydanı'nda toplanan kadınlar, çocuk istismarına ve kadına şiddete tepki eylemi düzenledi. Eyleme temsili 'tacizci' olarak cansız manken getiren kadınlar, üzerine çarşaf örtüp, boynuna urgan geçirerek, idam istediklerini dile getirdi. Oltu'daki Kale Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, çocuk istismarına ve kadına şiddete tepki için yürüyüp, eylem düzenledi. 'Çocuk bedenime dokunma', 'Çocuk susar sen susma', 'İstismara sessiz kalma', 'Çocuğa istismarı lanetliyoruz', 'Çocuk istismarına dur diyoruz' yazılı dövizleri taşıyan kadınlar, Hükümet Meydanı'na yürüdü. Eyleme temsili tacizci olarak cansız manken getiren kadınlar, üzerine siyah çarşaf örtüp, boynuna urgan geçirerek, idam istediklerini dile getirdi. Kadınlar, meydandaki basın açıklaması öncesi, urganı çekip, cansız mankeni yere düşürdü. Basın açıklamasını okuyan Tülay Çevik, istismarcıların en ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Milletçe duyarlı olmalıyız. Ne zamanki bu tür rezilliklere gerekli tepkiyi gösteremezsek işte o zaman cinayetler, tecavüzler, istismarlar, her türlü şiddet olayı, sapıklıklar, hırsızlıklar, tacizler artarak devam edecektir. Sessiz kalınırsa bu çirkeflikler hep artacaktır. Yine bu tür ahlaksızlıklara karşı susarsak bunun önünü alamayız. Sustukça batarız, battıkça yok oluruz. Bu tür sapıklıkların dini, ırkı, mezhebi, sağı, solu yok. Biz kadınlar diyoruz ki bu sapıklara en ağır cezalar verilmelidir. Devletimizin bu konuda ciddi adımlar atmasını bekliyoruz. Artık yeter. Bir an önce idam sehpaları kurulmalıdır."

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