Kadınlardan Erkek Sürücülere Karşı Mor Konvoy

Diyarbakır’daki kadın örgütlerinin geçen ay kadına yönelik şiddete karşı başlattığı ‘Sen de ayağa kalk’ kampanyası kapsamında bu kez ‘mor konvoy’ eylemi yapıldı. Eyleme destek veren kadınlar araçlarıyla Kayapınar ilçesinde toplandı. Eylemciler arasında otobüs sürücüleri de vardı. Eylem alanında toplanan kadınlar önce araçlarının aynalarına mor kurdele ve bezler bağladı.Bazı kadınlar ise araçlarına, tepkilerini dile getiren dövizler astı. Amaç araç kullanan kadınlara yönelik trafikteki erkek baskısına dikkat çekmek ve bunu protesto etmek.

Yola çıkmadan önce VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan kadın sürücüler, erkek sürücülerden şikayetçiydi. Otobüs kullanan Suna Gündoğdu, direksiyon başında yaşadıklarını “Erkek egemenliğinin her zaman zorluğu vardır. Baskı yapıyorlar, sıkıştırıyorlar. Çok zorluk çekiyoruz trafikte. Zorluğu bizi sıkıştırmaları, büyük araba kullandığımız için biz kıskanmaları” sözleriyle anlattı.

Eyleme katılan Hülya Alökmen Uyanık da erkeklerin kadın sürücülere alışması gerektiğini söyledi. Uyanık, “Özellikle son dönemlerde artan kadına yönelik şiddet, taciz tecavüz ve yok saymayla ilgili ‘sen de ayağa kalk’ kampanyası başlatmıştık. Aslında sürekli kadınların trafikte sıkıştırılması, rahat araç kullanamaması, bir trafik kazası olduğunda sürekli kadının suçlanması, bu bakış açısına tepki göstermek amacıyla mor konvoy etkinliğindeyiz. Sürücüleri kadın arkadaşlarımız olan ve mor kurdele bağlanan araçlarla trafiğe çıkarak hayatın her alanında olduğu gibi yolların da kadınlara da ait olduğu, kadın ve erkeklerin ortaklaşa kullandığı alanlar olduğunu, erkeklerin de buna alışması gerektiği ile ilgili bir etkinlik” dedi.