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Kadınlardan 'erken yaşta evliliğe af' tepkisi - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 19:06 | Son Güncelleme

İZMİR'de konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, erken yaşta evlilik nedeniyle ceza almış 10 bin kişinin affedilmesi adına Meclis'te taslak hazırlandığını öğrendiklerini belirterek, "Lütfen mücadele edin.

Kadınlardan 'erken yaşta evliliğe af' tepkisi - Yeniden

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, erken yaşta evlilik nedeniyle ceza almış 10 bin kişinin affedilmesi adına Meclis'te taslak hazırlandığını öğrendiklerini belirterek, "Lütfen mücadele edin. Bu yasanın çıkmaması adına ne gerekiyorsa yapın" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin açtığı Small Grant Programı'na başvurarak destek almaya hak kazanan İzmir İş Kadınları Derneği'nin (İZİKAD) Ege Bölgesi'ndeki iş kadınları derneklerinde kapasite geliştirme ve iş dünyasında kadın hakları ve liderlik gelişimi eğitimlerini kapsayan 'Gelecek İçin Kadın' projesinin kapanış toplantısı, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İZİKAD Başkanı Huriye Serter, fizikte, kültür ve sanatta, tıpta, kadınlarla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde başarılar elde ederek gelecek vadeden genç kadın girişimcilerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'deki ilk kadın hareketinin 1828 yılında İzmir'de gerçekleştiğini anlatan Serter, İzmirli kadınların ekmeğe yapılan zammı protesto ederek üçüncü günün sonunda zammı geri aldırmayı başardığını söyledi. Güçlü sivil toplum kuruluşları içindeki güçlü kadınlar olarak, tüm kadınlar için, eşitlikçi politikalar üretilmesi ve uygulanması adına İzmir'den seslerini duyurmayı amaçladıklarını söyleyen Serter, şöyle dedi:
"Kadınların pozitif ayrımcılıktan ziyade, erkeklerle eşit fırsatlardan yararlanmaya ihtiyacı var. Bunun için yasalarımız mevcut. Fakat maalesef uygulamada sorunlar yaşıyoruz. Dünyada bir ülkenin gerçekten demokratik olup olmadığının en temel göstergelerinden biri, iş dünyasında, meclislerde, yerel yönetimlerde, karar mekanizmalarındaki kadınların oranıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında 149 ülkeden maalesef 130'uncu sıradayız. Eşitliği yakalayabilmemiz için 217 yıl gerekiyor. Gördüğünüz gibi eşitlik hedefi ile gerçek durum arasındaki fark o kadar büyük ki kamu, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, gönüllüler, kadınlar ve erkekler bir araya gelmeden hep birlikte büyük gayret sarf etmeden, bu hedefe ulaşmamız mümkün görünmüyor."
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE EĞİTİM
24'üncü Dönem CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ise Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan 2018 küresel cinsiyet eşitsizliği raporu hakkında bilgi verdi. Siyaset, ekonomi ve eğitim gibi bir dizi alanda kadın haklarıyla ilgili karamsar bir tablonun ortaya çıktığını belirten Pavey, "Ben kadın hakları tablosu ne kadar karamsarsa çocuk, işçi, yaşlı ve engelli haklarıyla ilgili tabloların daha karamsar olacağına inananlardanım. Raporda her alanda cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağı belirtiliyor. Bu rapor bana arka planda eğitim sorunları için de aynı zamana ihtiyaç duyulduğunu anlatıyor. İkisi birbirine paralel. Oysa aynı raporda 'Küresel ölçekte eğitim alanındaki cinsiyet eşitsizliği 14 yıl gibi bir sürede kapatılabilir' ifadesi var. Ben böyle düşünenlerden değilim. Çocuğunuza en güç uzay matematiğini dahi öğretseniz bu bilgi doğal çevresindeki kültürel kodlarla harmanlandığında bir anlam taşır. Cinsiyet eşitsizliği endeksi sıralamasındaki en iyi durumda olan ülke Finlandiya aynı zamanda eğitim de de dünyanın en iyisi. Bu bize eğitim ile eşitlik arasındaki bağlantıyı gösteriyor" diye konuştu.
'LÜTFEN MÜCADELE EDİN'
'Erken yaşta evlilik'le ilgili af getirileceği haberlerini değerlendiren Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü ise CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in de bu konuda bir an önce adım atılması gerektiğine yönelik ifadeleri nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Güllü, şunları kaydetti:
"Biz bütün kadın örgütleri olarak bununla ilgili çok mücadele etmiştik. Mücadalenin kazanımı olarak düzenleme rafta bekliyordu. Bir gün önümüze gelecekti. Ama en yakın sandığımız kişilerden bu darbeyi alacağımızı bilemedik. Biz bugün itibarıyla Türkiye'de erken yaşta evlilik yapmış, bu nedenle şikayet etmemiş ama bu şikayetinin kamu ayağında ceza almış 10 bin ailenin affedilmesi adına Meclis'te bir taslak hazırlandığını öğreniyoruz. Lütfen mücadele edin. Bu yasanın çıkmaması adına ne gerekiyorsa yapın. Tecavüz önergesiyle ilgili olarak geçmişte dönemin Adalet Bakanı 300 kişiyi kapsayacağını açıklamıştı. Bugün 10 bin kişiden söz ediliyor. O günden bu güne insanlar 'Nasılsa tecavüz ederim, cezasını çekmem' dediği için bu sayı artmıştır."

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Kadınlardan 'erken yaşta evliliğe af' tepkisi - YenidenKadınlardan 'erken yaşta evliliğe af' tepkisi - YenidenKadınlardan 'erken yaşta evliliğe af' tepkisi - YenidenKadınlardan 'erken yaşta evliliğe af' tepkisi - Yeniden

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