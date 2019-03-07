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Kadınlardan muhtarlık seçimi için güç birliği 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinin Akbük Mahallesi'nde yaşayan Saadet Köse Noyan, muhtar adayı olurken; 8 azası ise yine kadınlardan oluştu.

Aydın'ın Didim ilçesinin Akbük Mahallesi'nde yaşayan Saadet Köse Noyan, muhtar adayı olurken; 8 azası ise yine kadınlardan oluştu. Tamamı kadınlardan oluşan adaylıklarına bazı erkeklerin karşı çıkmasına rağmen çoğunluğun destek verdiğini söyleyen Noyan, farkındalık yaratmak için 9 kadının el ele vererek çalışmaya başladığını söyledi.
Akbük Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin 600 seçmen oy kullanarak, muhtar adayını belirleyecek. İzmir'de uzun yıllar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda çalıştıktan sonra 2005 yılında emekli olarak Didim'in Akbük Mahallesi'ne yerleşen muhtar adayı Saadet Köse Noyan (53); aza adayları Zeliha Kaya (53), Necla Altaş (44), Saliha Altaş (35), Zerrin Alpaslan (58), Sakine Alp (60), Ayla Yılmaz (71), Nilgün Yumuşak (64) ve Zöhre Çelik (55) ile bir araya gelerek muhtarlığa talip oldu. Seçim çalışmalarını da hep birlikte yapan kadınlar, kazanacaklarından da oldukça emin olduklarını söyledi.
ERKEKLERİN DE ÇOĞU DESTEKLİYOR
Mahallenin çok sorunu olduğunu ifade eden Saadet Köse Noyan, 26 Ocak'ta kadınlar olarak toplandığımızda hangi muhtar adayını desteklememiz gerektiğini konuştuk. Öncelikle bir aday varsa oylarımızı ona verelim diye konuşurken, kadın muhtar adayı olup olmadığını sorguladık. Kadın muhtar adayı olmadığını öğrenince, biz çıkalım dedik. Ben muhtar adayı oldum, diğer kadınlar ise aza oldu. Böylelikle yola çıktık. O günden sonra farkındalık yaratabilmek için muhtar adayı kadın ve kadın 8 aza ile çalışmaya başladık dedi. Erkeklerin de kendilerini desteklediğini söyleyen Noyan, İçimize erkek aza almadığımız için yüzde 5'lik bir tepki oluyor. Yüzde 95'i ise 'çok iyi olmuş' diyerek destekliyor. 2 hafta önce bir kadın aday daha çıktı. Bunun dışında 5 erkek muhtar adayıyla yarışacağız. Türkiye'de bizim gibi muhtar adayı ve azalarının kadınlardan oluştuğunu hiç duymadım, ilk olabilir diye düşünüyorum. Ülkemizde 50 binin üzerinde muhtar adayı varmış, bunların 464'ü kadın muhtar adayı olduğunu haberlerde öğrendim. Sayı çok az. Kadınların gerçekten yerel yönetimlere el atması lazım. Demokratik katılımcı ve şeffaf bir yönetim şeklinde kadınlar olarak hakla birlikte çalışmak istiyoruz. Birlikte çalışıp birlikte başaracağız. Nüfusun yüzde 50'sini kadınların oluşturduğu Türkiye'de, kadınlar yerel yönetimde görev alsın. Daha yaşanabilir bir Akbük için elbirliği ile çalışacağız dedi.
Aza Saliha Altaş, Saadet Hanım'ın muhtar adayı olduğunu duydum çok sevindim. Akbük Mahallesine bir kadın eli değmesi için ben de varım. Azalar içinde tek ev hanımı benim, diğerleri emekli dedi.

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