Kadınlardan nafaka hakkı için imza kampanyası

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - NAFAKA Hakkı Kadın Platformu'nca nafaka hakkına ilişkin yapılması planlanan düzenlemeye karşı imza kampanyası başlatıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, oyuncu Arzum Onan, yazar Buket Uzuner dahil 100 kadının destek verdiği kampanyanın metininde, "Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz" denildi.

Nafaka Hakkı Kadın Platformu'nca kampanya kapsamında; aralarında gazeteci, sanatçı ve iş insanlarının da bulunduğu 100 kadının imzasıyla nafaka hakkına ilişkin metin yayımlandı. Kadınların çalışma hayatından uzak tutularak, ev içi çalışmaya zorlandığına dikkat çekilen açıklamada, tüm kadınlar, imza vermeye davet edildi. Kampanya metininde, "Kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi ve çeşitli kriterlerle sınırlanmasına yönelik taleplerin yükselişini büyük bir kaygıyla takip etmekteyiz" denilerek, toplumdaki tüm kadınlardan destek istendi.

'SINIRLAMA GİRİŞİMLERİNDEN UZAK DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Yeni tasarıda, nafaka yerine kadının iş bulup, çalışmasının ya da nafakanın devlet tarafından ödenmesinin önerildiği belirtilen metinde, şunlar kaydedildi:

"TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye’de kadınların istihdam oranı yalnızca yüzde 29’dur ve bu rakam gerçekte çok daha düşüktür. Hacettepe Üniversitesi'nin 2014 tarihli, 'Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması' boşanmış ya da eşinden ayrı yaşayan kadınların yüzde 75’inin fiziksel ya da cinsel şiddete, yüzde 80'inin ise duygusal şiddet, istismara maruz kaldığını göstermektedir. Kadınlar açısından tablonun bu kadar vahim olduğu bu koşullarda kazanılmış yasal bir hak olan nafaka hakkının geri alınması, değiştirilmesi veya sınırlandırılması kadınları güçlendirecek bir adım olamaz. Aksine, evlilik sırasında ve sonrasında başta ekonomik şiddet olmak üzere, tüm şiddet ve ayrımcılık biçimlerini pekiştirip, kadınları daha da güçsüzleştirecektir. Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Özellikle tek seçenek olarak evlilik sunulduğu için meslek sahibi olamamış veya meslek sahibi olsa dahi çalışmasına izin verilmediği ve/veya evin tüm yükü üzerine bırakıldığı için mesleğini icra edememiş kadınların bir nebze de olsa hayata tutunmasına olanak veren yoksulluk nafakasını şu ya da bu biçimde sınırlama girişimlerinden uzak durmaya çağırıyoruz."

METNE İMZA ATAN ÜNLÜLER

Arzum Onan, Aslı Tohumcu, Ayça Damgacı, Aylin Aslım, Aylin Nazlıaka, Arzu Çerkezoğlu, Aysel Çelikel, Ayşe Sözeri Cemal, Ayşe Sucu, Ayşegül Tözeren, Ayşenur Arslan, Bahar Çuhadar, Banu Güven, Banu Yelkovan, Birhan Keskin, Binnaz Toprak, Buket Uzuner, Burcu Karakaş, Büşra Sanay, Candan Yıldız, Ceren Moray, Deniz Durukan, Deniz Türkali, Ece Temelkuran, Elif Ilgaz, Fatma Akdokur, Fatma Bostan Ünsal, Feride Acar, Feyhan Güver, Figen Şakacı, Füsun Demirel, Gaye Boralıoğlu, Gaye Erbatur, Gencay Gürün, Gila Benmayor, Gül Abus Semerci, Gülay Batur, Hatice Meryem, Hazal Kaya, Hidayet Şefkatli Tuksal, Işılay Saygın, Işıl Özgentürk, İlkay Akkaya, İlke Kodal, Jale Özgentürk, Kezban Hatemi, Lale Orta, Latife Tekin, Leman Sam, Leyla Selen Uçer, Mehveş Evin, Melda Onur, Melis Alphan, Meral Tamer, Mualla Kavuncu, Müjde Ar, Nalan Kuruçim, Nazan Kesal, Necla Arat, Necla Zarakol, Neslihan Akbulut Arıkan, Nesrin Nas, Nevşin Mengü, Nilay Yılmaz, Nilhan Antitoros, Nilüfer Açıkalın, Nur Ger, Nurcan Akad, Oya Baydar, Önay Alpago, Özge Özpirinçci, Özlem Yüzak, Pelin Esmer, Pınar Öğünç, Ruhat Mengi, Rümeysa Çamdereli, Selin Şekerci, Sema Kaygusuz, Sena Kaleli, Seray Şahiner, Serfiraz Ergun, Sıla Türköne, Şebnem Sönmez, Şenal Sarıhan, Şengül Hablemitoğlu, Şirin Payzın, Tilbe Saran, Türkan Miçooğulları, Ufuk Tarhan, Ümit Boyner, Yakın Ertürk, Yasemin Göksu, Yaşar Seyman, Yazgülü Aldoğan, Yıldız Ramazanoğlu, Zeynep Altıok Akatlı, Zeynep Göğüş, Zeynep Oral, Zeynep Tanbay, Zuhal Olcay

