Kadınlardan saç saça baş başa kıskançlık kavgası! Sokak ortasında birbirlerine girdiler, 5 erkek zor ayırdı

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak üzerinde saat 11.30 sıralarında aynı erkeği sevdikleri iddia edilen 2 kadın, bir çay ocağında karşılaşınca tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İnci ve Gamze isimli 2 kadın, birbirlerine hakaretler ederek, saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçına dalan kadınlar bir süre sokağın ortasında kavga etti.

Kadınları olay yerinde bulunan 5 erkek güçlükle ayırdı. Ayrıldıktan sonra da birbirlerine hakaret eden kadınlar, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

İHA

