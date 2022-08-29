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Kadınlardan saç saça baş başa kıskançlık kavgası! Sokak ortasında birbirlerine girdiler, 5 erkek zor ayırdı

29.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 2 kadın sokak ortasında kıskançlık meselesi yüzünden saç saça baş başa kavga etti. İnci ve Gamze isimli 2 kadın, birbirlerine hakaretler ederek, saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Kadınları olay yerinde bulunan 5 erkek güçlükle ayırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Kadınlardan saç saça baş başa kıskançlık kavgası! Sokak ortasında birbirlerine girdiler, 5 erkek zor ayırdı

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak üzerinde saat 11.30 sıralarında aynı erkeği sevdikleri iddia edilen 2 kadın, bir çay ocağında karşılaşınca tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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İnci ve Gamze isimli 2 kadın, birbirlerine hakaretler ederek, saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçına dalan kadınlar bir süre sokağın ortasında kavga etti.

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Kadınları olay yerinde bulunan 5 erkek güçlükle ayırdı. Ayrıldıktan sonra da birbirlerine hakaret eden kadınlar, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kavga kadın
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