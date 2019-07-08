Kadınlardan Şiddete Karşı Mor Eylem

Kampanya kadına yönelik şiddetin bilançosunun açıklandığı basın toplantısıyla başladı. Toplantıda konuşan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı üyesi Ruken Ergüneş, şiddetin arttığına dikkat çekti. Ergüneş, “Şiddet ağı imzacı ve destekleyici kurumlara son dört ayda gelen toplam başvurucu sayısı 954 tür. Bu süreçte 3 kadın katledilmiştir. Kurumlara ulaşan kadınlar aile içinde ve aile dışında erkekler tarafından fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik, sosyal ve dijital şiddete maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Başvuru gerekçesi ne olursa olsun başvuruda bulunan her kadın birden fazla şiddet türüne maruz kaldığını ifade etmiştir. 954 başvurucunun 701’i farklı şiddet türleriyle beraber ‘psikolojik şiddete’ sürekli olarak maruz kaldığını beyan etmiştir. 418 kadın fiziksel şiddete maruz kaldığını beyan etmiştir. 160 kadın cinsel şiddete maruz kalmıştır. 301 kadın başvuru gerekçesi farklı olsa da sürekli olarak ekonomik şiddet gördüğünü ifade etmiştir. 129 kadın sosyal şiddete sürekli maruz kaldığını ifade etmiştir. 9 kadın dijital şiddete maruz kaldığını beyan etmiştir. 258 kadın can güvenliği riski altındadır. 6 kadın hürriyetinden mahrum bırakılmıştır. Sığınakta kalma talebiyle 106 başvuru yapılmıştır. Diyarbakır barosu çocuk hakları merkezi verilerine göre son 4 ayda 1716 çocuk şiddete maruz kalmıştır” dedi.

Değişik kesimlerden kadınların katıldığı kampanyada önce kentin değişik noktalarındaki billboardlara kadına yönelik şiddete karşı sloganlar içeren afişler asıldı. Kentteki kadın örgütlerinin oluşturduğu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı üyeleri kampanyayı başlatmak üzere Rosa Kadın Derneği’nde bir araya geldi. Kampanyaya destek veren kadınlar da mor ve siyah giysiler giyerek, aynı renklerde eşarplar taktı. Kadınlar ayrıca göğüslerine kokart takarak, bileklerine de mor renkli kurdele bağladı.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı, şiddete dikkat çekmek amacıyla, kentteki binalara, işyerlerine ve arabalara, mor ve siyah kurdele ile eşarp bağlama kampanyası başlattı.

Basın toplantısının ardından kadınlar zılgıtlar eşliğinde sokaklara çıktı. Bazıları afiş asarken bazıları da mor ve siyah renkli eşarplarını bina korkuluklarına, ağaçlara astı. Kimisi ise araçların aynalarına astı.

Kampanyaya katılan kadınlar beklentilerini VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. Nurcan Kaya farkındalık yaratmak istediklerini söyledi. Kaya, “Şiddet ve arka arkaya işlenen cinayetler konusunda farkındalık oluşmasına, herkesin işlenen cinayetleri duymasını istiyoruz. Herkesin bu cinayetlere dur demesi için tepki göstermesini istiyoruz” dedi.

Melsa Ülker ise beklentilerini “Haziran ayında 40 kadın öldürülmüş ve buna benzer daha bir sürü şey. Hiçbir kadın bunu kabul edemez. Tekrar aynı şeylerin yaşanmasını istemiyoruz” cümleleriyle dile getirdi.

Rojda Barış, kadınların daha görünür olması için kampanyaya destek verdiğini ifade ederek şöyle konuştu; ”Diyarbakır ve Türkiye’nin genelinde artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarı gibi durumlarda toplum genel itibariyle tepkisiz oluyor. Erkekler alanda bu mücadeleyi savundu veya bunun parçası olmadığını söyleyip bunun içgüdüsel olduğunu savundu. Bunun böyle olmadığını bir nebze de göstermek için, sorunun bir parçası olduklarını göstermek için, kadınların toplumun her alanında olduklarını biraz daha görünür kılmalarını gerçekleştirmek için buradayız.”

HDP Milletvekili ve belediye başkanlarının da katıldığı kampanyada, ağ üyesi sivil toplum örgütleri de herkesin kampanyaya katılması için çağrı yaptı.

