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Kadınlardan şiddete karşı renkli yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

MERSİN’de her kesimden kadın, kadına şiddete dikkat çekmek için yürüdü.

Kadınlardan şiddete karşı renkli yürüyüş

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de her kesimden kadın, kadına şiddete dikkat çekmek için yürüdü.
Mezitli Kent Konseyi, Mezitli Belediyesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yürüyüşe sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Eski belediye binası önünde toplanan kadınlar ellerinde Türk bayrağı, turuncu balon ve 'Kadınlar özgürse toplum özgürdür', 'Dünya kadınla güzelleşecek', 'Güçlü kadın güçlü toplum' dövizleri taşıdı. Kadınlar, Atatürk heykelinin önünde bol bol cep telefonlarıyla fotoğraf çektirirken, üretici kadınlar ise korteje traktörlerle katıldı. Etkinliğe erkekler de destek verdi. Kortejde ilginç kostümler giyen bazı kadınlar renkli görüntüler oluşturdu. 'Hep birlikte başaracağız' pankartı açan kadınlar , "Güçlü kadın güçlü toplum", "Kadına şiddete hayır" sloganları atarak düdük çaldı.
Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, "25 Kasım kadına vahşi şiddetin yıl dönümü aynı zamanda kadın dayanışmasının şanlı yıldönümü. 20 sivil toplum işbirliğiyle el ele omuz omuza farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. İnşallah hep birlikte başaracağız" dedi.
Kadınlarla birlikte yürüyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, “"Tüm dünyada olduğu gibi Mezitli’de de kadına şiddet konusunda sesimizi kadınlarla birlikte çıkaracağız. Mezitli Belediyesi kadın dostu bir belediye. Kadınlarımızın ekonomik yönden özgür olmasını her zaman hedefledik. Ve bu konuda da adım adım başarıya ulaşıyoruz. Kadınlarımızı ekonomik özgürlüğüne kavuşturup eşlerinin yanında ikinci sınıf olmaması için çalışıyor bu zinciri kırmak istiyoruz"diye konuştu.
Yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

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Kadınlardan şiddete karşı renkli yürüyüşKadınlardan şiddete karşı renkli yürüyüşKadınlardan şiddete karşı renkli yürüyüşKadınlardan şiddete karşı renkli yürüyüş

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