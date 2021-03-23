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Kadınlardan Tepki Diyarbakır Barosu’ndan Dava

23.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KESK’e bağlı sendikaların Diyarbakır’daki kadın üyeleri, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki gösterirken, Diyarbakır Barosu da, sözleşmesinin feshedildiği cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için dava açtı

Kadınlardan Tepki Diyarbakır Barosu’ndan Dava

KESK’e bağlı sendikaların Diyarbakır’daki kadın üyeleri, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ve buna destek veren Memur-Sen’e ortak açıklamayla tepki gösterdi. Diyarbakır Barosu da, sözleşmesinin feshedildiği cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için dava açtı.

KESK Kadın Meclisi üyeleri adına yapılan ortak açıklamayı Eğitim Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Kadın Sekreteri Ezgi Çelik okudu. Çelik, sözleşmenin Anayasaya aykırı bir şekilde feshedildiğini söyledi. Çelik, sözleşmenin feshedilmesinin kadın cinayetlerinin arkasındaki politik saikleri ortaya koyduğunu savunarak, “İstanbul Sözleşmesi kadınlara, LGBTİ+lara yönelik ayrımcılığı, şiddeti yaratan koşulların ortadan kaldırılarak şiddetin önlenmesi, kadınların her tür şiddetten korunması, şiddet oluştuğunda ise faillerin kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılması için titizlikle hazırlanmış bir sözleşmedir. Sözleşme aileyi sadece evlilik bağı ile tanımlamaz, daha geniş ele alır. O hane nasıl kurulmuş olursa olsun, şiddete uğrayanı korumak üzerine kuruludur. Sözleşmeyi feshetmek, açıkça daha fazla kadının, LGBTİ+nın erkekler tarafından cezasız kalacağının garantisiyle öldürülmesi anlamını taşır” dedi.

Memur-Sen’e tepki

Memur-Sen’in sözleşmenin feshedilmesine verdiği desteğe tepki gösteren Çelik, “Buradan soruyoruz; Memur Sen yönetimi kadınları milletten saymıyorsa ne olarak görüyor? Nedir vahim olan hata? Erkeklerin kadınları “dövme”, “taciz, tecavüz” etme ayrıcalığını korudukları için attığı sevinç çığlıkları için bu kadar beklenmesi mi?” diye konuştu.

Devletin yükümlülükten kaçmasının şiddeti körükleyeceğini ifade eden Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: “Memur-Sen’in açıklamasında sözleşmenin feshi için çağrı yapmakla ve bunun karşılık bulması ile övünmek, bu katliamların sorumluluğuna ortak olmaktır. (Sözleşme) Cinsiyeti, cinsel yönelimi nedeniyle hiç kimsenin şiddete, ayrımcılığa uğrayamayacağını düzenler; devletlere bu konuda yükümlülükler yükler. Bu yükümlüklerden kaçınmanın, erkeklerin ayrıcalığının korunmasıyla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve şiddeti de daha da derinleştirecek bu karara etki etmekle övünmenin akılla izah edilebilmesi mümkün değildir.”

KESK Üyesi kadınların tepki gösterdiği açıklama Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın’dan gelmişti. Yazılı açıklama yapan Aydın, “Sözleşmenin Türkiye bakımından feshedilmesi isabetli bir adım olmuştur" görüşünü savunmuştu.

Baro’dan dava

Bu arada Diyarbakır Barosu sözleşmeyi yargıya taşıdı. Baro yönetimi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay dava açtı.

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