Kadınlardan Trump'a Hem Karşıt Hem Destek Eylemleri

Amerika’da başkent Washington ve ülke genelinde birçok kentte Kadınlar Yürüyüşü düzenlendi. Cumartesi günü düzenlenen etkinliklere katılan kadınlar Trump’ı ve Senato’da onay süreci başlayan Anaya Mahkemesi yargıç adayı Amy Coney Barret’ı protesto etti.

Washington’daki Anayasa Mahkemesi önünde muhafazakar bir kadın örgütünce düzenlenen bir başka protesto gösterisinde ise Barrett’ın adaylığına destek verildi. Bağımsız Kadın Forumu’nun organize ettiği etkinliğin sloganı “I Am With Her” (Onunlayım) oldu.

Washington’daki yürüyüş için Beyaz Saray yakınlarındaki Freedom Plaza parkında toplanan kadınlara, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları teşvik edildi. Ayrıca vaka sayılarında artış yaşanan eyaletlerden gelinmesinin önüne geçmek için herkesten kendi yaşadıkları bölgedeki kadın yürüyüşüne katılmaları istendi.

Cumartesi ülke genelinde yapılan kadın yürüyüşlerinin bazıları salgın tedbirleri çerçevesinde sanal ortamda hatta karavanla yapıldı.

Washington’da ilk kadın yürüyüşü Başkan Donald Trump’ın yemin töreninin ertesi gününde 2017 yılında yapılmıştı. Bir milyonluk rekor düzeyde katılımın yaşandığı bu yürüyüşten sonraki yıllarda yapılan benzer etkinliklere katılım giderek azaldı.

