HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kadınlardan Trump'a Hem Karşıt Hem Destek Eylemleri

Kadınlardan Trump'a Hem Karşıt Hem Destek Eylemleri

17.10.2020 22:14 | Son Güncelleme

Amerika'da Cumartesi günü başta başken Washington olmak üzere birçok kentte Kadınlar Yürüyüşü yapıldı. Anayasa Mahkemesi önünde ise Trump'ın yargıç adayı Barrett'e destek eylemi vardı

Kadınlardan Trump'a Hem Karşıt Hem Destek Eylemleri

Amerika’da başkent Washington ve ülke genelinde birçok kentte Kadınlar Yürüyüşü düzenlendi. Cumartesi günü düzenlenen etkinliklere katılan kadınlar Trump’ı ve Senato’da onay süreci başlayan Anaya Mahkemesi yargıç adayı Amy Coney Barret’ı protesto etti.

Washington’daki Anayasa Mahkemesi önünde muhafazakar bir kadın örgütünce düzenlenen bir başka protesto gösterisinde ise Barrett’ın adaylığına destek verildi. Bağımsız Kadın Forumu’nun organize ettiği etkinliğin sloganı “I Am With Her” (Onunlayım) oldu.

Washington’daki yürüyüş için Beyaz Saray yakınlarındaki Freedom Plaza parkında toplanan kadınlara, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları teşvik edildi. Ayrıca vaka sayılarında artış yaşanan eyaletlerden gelinmesinin önüne geçmek için herkesten kendi yaşadıkları bölgedeki kadın yürüyüşüne katılmaları istendi.

Cumartesi ülke genelinde yapılan kadın yürüyüşlerinin bazıları salgın tedbirleri çerçevesinde sanal ortamda hatta karavanla yapıldı.

Washington’da ilk kadın yürüyüşü Başkan Donald Trump’ın yemin töreninin ertesi gününde 2017 yılında yapılmıştı. Bir milyonluk rekor düzeyde katılımın yaşandığı bu yürüyüşten sonraki yıllarda yapılan benzer etkinliklere katılım giderek azaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararıAzerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü
İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü
1 yıldır ormanda yaşıyordu! Buldan çetesinin lideri tutuklandı
1 yıldır ormanda yaşıyordu! Buldan çetesinin lideri tutuklandı
Erdoğan’ın açıkladığı müjde, Zonguldaklıları sevindirdi
Erdoğan’ın açıkladığı müjde, Zonguldaklıları sevindirdi
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 2 ölü 6'sı ağır 20 yaralı
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 2 ölü 6'sı ağır 20 yaralı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
ABD'nin Louisiana kentinde küçük uçak düştü: 2 ölü
ABD'de uçak kazası
Pakistan'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a tepki
Pakistan'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a tepki
İtalya ve Malta'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor
İtalya ve Malta'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor
Papa ile aynı konutta kalan bir kişide koronavirüs tespit edildi
Vatikan'da koronavirüs alarmı!
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier karantinada
Almanya Cumhurbaşkanı karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.