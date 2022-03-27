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Kadınları, erkeklerden daha farklı etkiliyor! En ciddi insanların bile yenik düştüğü bir şey

27.03.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacılar, en ciddi insanların bile yenik düştüğü bir şey olan gıdıklanmanın ayaktaki etkilerini değerlendirmek için bir cihaz geliştirdi. Yapılan çalışmalar, ayak gıdıklama konusunda kadınların erkeklerden daha farklı etkilendiğini, kadınların daha hassas olduğunu ortaya koydu.

Kadınları, erkeklerden daha farklı etkiliyor! En ciddi insanların bile yenik düştüğü bir şey

Gıdıklanma, vücudun bir kısmına dokunulduğunda istemsiz bazı hareketlerin veya kahkahaların ortaya çıkmasına neden olan bir eylem olarak biliniyor. Gıdıklanma aynı zamanda en ciddi insanların bile yenik düştüğü bir şey. Ancak araştırmacılar bu durumu oldukça ciddiye alarak, ayak gıdıklanması konusunda ilginç bir çalışmaya imza atmış durumdalar.

AYAK GIDIKLAMAK İÇİN CİHAZ GELİŞTİRDİLER

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden araştırmacılar, hem erkek hem de kadınlarda ayak gıdıklamanın etkilerini değerlendirmek için TickleFoot adlı bir cihaz geliştirdi.

ayak gıdıklama

Elde edilen bulgular, kadınların ayak kemerinin merkezine yakın yerlerde daha hassas olduğunu, erkeklerde ise en çok tetikleyen yerin ayak parmakları olduğunu gösterdi.

ŞİMDİYE KADAR ÇOK AZ ŞEY BİLİNİYORDU

Önceki araştırmalar, gıdıklamanın stresi azaltabileceğini gösterse de, şimdiye kadar erkekleri ve kadınları nasıl farklı şekilde etkilediği hakkında çok az şey biliniyordu. Bu yüzden araştırma oldukça değerli görünüyor.

Bunu test etmek için araştırmacılar, ayağın farklı bölgelerine dokunmak için tasarlanmış küçük fırçalarla donatılmış, pille çalışan bir ayak gıdıklama cihazı geliştirdiler.

Don Samitha Elvitigala liderliğindeki araştırmacılar, hakemli bir bilimsel dergi olan ACM Transactions on Computer-Human Interaction'da (Bilgisayar-İnsan Etkileşimi Üzerine ACM İşlemleri) yayımlanan çalışmalarında, "İlk olarak, mıknatısla çalışan fırçalar kullanarak ayak tabanı boyunca gıdıklama hissi yaratabilen bir aktüatör geliştirdik. Ardından, ayak tabanının en gıdıklanan yerlerini ve kahkaha uyandırabilecek uyarım modellerini belirlemek için iki çalışma yürüttük." ifadelerini kullandı.

7'si kadın 6'sı erkek toplam 13 katılımcı, ayak gıdıklama cihazını test etti ve farklı alanlarda hissettikleri gıdıklanma seviyesini yedi puanlık bir ölçekte değerlendirdi.

KADINLAR 5,57 PUAN, ERKEKLER 3,83 PUAN

Sonuçlar, kadınların ortalama 5,57 puan verdiğini, erkeklerin ise ortalama 3,83 puan verdiğini ortaya koydu.

Kadınlarda ayak kemerinin ortasındaki ve erkeklerde ayak parmaklarının etrafındaki gıdıklanma en yüksek puanı aldı.

Bulgulara dayanarak, araştırmacılar, herhangi bir ayakkabının içine yerleştirilebilen ve talep üzerine kullanıcıyı gıdıklayabilen esnek bir iç taban geliştirdi.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR İDDİASI

Önceki araştırmalar, gıdıklamanın stres ve depresyonu hafifletmek için kullanılabileceğini öne sürmüş, 2019'da yapılan bir çalışma ise ilginç bir şekilde yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini belirtmişti.

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Yeni Zelanda
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