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Kadınları evde iş vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’de, sosyal medyada kadınları iş vaadiyle kandırarak kapora isteyen dolandırıcılar, polisin operasyonu ile yakalandı.

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de, sosyal medyada kadınları iş vaadiyle kandırarak kapora isteyen dolandırıcılar, polisin operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan 'evde iş' vaadinde bulunarak, çalışmak isteyen kadınlardan kapora isteyen kişileri takibe aldı. Polisin operasyonu ile D.K., S.Ş, C.Ş., F.U. ve K.H. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından ‘Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlamasıyla Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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