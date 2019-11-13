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Kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelilere dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

21 şüpheli hakkında yedişer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan yedişer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 kadın mağdur sıfatıyla, 7'si kadın olan 16'sı tutuklu toplam 21 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Pendik'teki bir rezidansta "Sevim" takma adını kullanan Özbekistan uyruklu bir kadının önderliğinde kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Ahlak Büro Amirliği ekiplerince zanlıların kimliklerinin belirlendiği, telefonlarının dinlemeye alındığı ve fiziki takip yapıldığı aktarıldı.

Tüm şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon gerçekleştirildiği ve "Sevim" takma ismini kullanan Muyasar S'nin müşterilerle irtibata geçip fuhuş pazarlığı yaptığı, ücreti belirlediği, yanında çalıştırdığı mağdur kadınları müşterilere yönlendirdiği belirtilen iddianamede diğer şüphelilerin de bir çok kez fuhşa aracılık ettikleri, yer ve mekan temin ettikleri, suçun işlendiğini gösterir telefon görüşmelerinin bulunduğu, bazı şüphelilerin takma isim kullandıkları, alınan savunmalarında ise suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri kaydedildi.

- Mağdurlar şikayetçi olmamış

Soruşturma kapsamında fuhuş amaçlı olarak kullanıldığı değerlendirilen 43 ayrı adreste aramalar yapıldığı belirtilen iddianamede, bir kısım adreslerde mağdurların bulunduğu, mağdurların poliste verdikleri ifadelerinde ise şüphelileri tanımadıklarını, kendilerini fuhşa teşvik eden, aracı olan, kendilerine yer ve mekan temin eden kimsenin bulunmadığını, kimseden davacı ve şikayetçi olmadıklarını söyledikleri kaydedildi.

İddianamede, her ne kadar 155'e yapılan ihbarda yabancı uyruklu kadınların zorla alıkonuldukları, bu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilse de mağdur beyanları ve tüm dosya kapsamına göre olayda cebir, tehdit ve şiddet içerikli herhangi bir eyleme rastlanmadığı aktarıldı.

Bu nedenle şüphelilerin eyleminin "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan iddianamede, 16'sı tutuklu 21 şüphelinin ikişer yıl altışar aydan, yedişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dava fuhuşa aracılık

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