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Kadınları gizli bölmelere saklayan şebeke çökertildi: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

YALOVA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, insan ticareti yapan şebekeye yönelik, Yalova merkezli, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, insan ticareti yapan şebekeye yönelik, Yalova merkezli, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, Yalova'daki bir mekanda yabancı uyruklu kadınları gizli bölmelere sakladıkları ortaya çıktı. Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında insan ticareti yapmak, zorla fuhşa teşvik etmek ve aracılık etmek veya yer temin etmek, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, zorla alıkoyma, tehdit' suçlarını işledikleri tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Şebekeyi teknik takibe alan Yalova Emniyeti, bu kapsamda Yalova, İstanbul, Bursa ve Erzurum’da eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında şebeke lideri olduğu tespit edilen D.O. (48) ile N.E. (36), S.G. (41), İ.B. (38), İ.U. (51), T.Y. (34), A.G. (36), C.G. (35) ve H.T. (37) yakalanarak gözaltına alındı. KADINLARI GİZLİ BÖLMELERE SAKLAMIŞLAR Operasyon kapsamında Yalova'da da bir mekana baskın yapıldı. Bursa yolundaki mekanda polis baskınında yakalanmamak amacıyla gizli bölmeler oluşturulduğu, yabancı uyruklu 10 kadın ve pasaportlarının bu gizli bölmelere saklandıkları tespit edildi. Ajanda, hesap defteri ve bir miktar uyuşturucu da bulunan baskında Ukrayna, Romanya ve Kırgızistanlı 10 yabancı uyruklu kadın gizlendikleri bölümlerde yakalandı. Kadınlar sınır dışı edildi. Örgüt üyesi olan 9 kişi ise emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi.

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