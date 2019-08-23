HABER

"Kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi temennimiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Bu ilkel vahşetin ve kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi hepimizin sorumluluğu ve temennisidir" - "Bütün kurumlarımız toplumumuzu infiale sürükleyen bu hadiseyi hukuki olarak takip etmektedir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emine Bulut cinayetine ilişkin, "Bu ilkel vahşetin ve kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi hepimizin sorumluluğu ve temennisidir." ifadesini kullandı.

Şentop, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, "Kızının önünde vahşice katledilen Emine Bulut'a rahmet diliyorum. Bu ilkel vahşetin ve kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi hepimizin sorumluluğu ve temennisidir. Bütün kurumlarımız toplumumuzu infiale sürükleyen bu hadiseyi hukuki olarak takip etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldıAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldı
// Fotoğraf İptali //// Fotoğraf İptali //
Gemlik’te sahile kadın cesedi vurduGemlik’te sahile kadın cesedi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emine Bulut TBMM Başkanı Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Son dakika Samsun'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.