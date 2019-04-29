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Kadınları kimyasallara karşı bilinçlendirmek için ev ev dolaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

Nevşehir'de bir grup üniversite öğrencisi, evleri ziyaret ederek kadınları içeriğinde kimyasal madde bulunan ürünlerin doğru kullanımı konusunda bilgilendirmeye çalışıyor - Öğrencilerden Betül Demirtaş: - "Kırtasiye ürünleri, yiyecek ve giyeceklerle kimyasallar vücudumuza giriyor. Anneler daha hijyenik olsun düşüncesiyle, farklı kimyasalları karıştırıyorlar. Bu kimyasallar, bardak, plastik kap gibi maddelere nüfuz ediyor ve yeterince durulamadan kullanılıyor. Bu kapsamda, bilinç oluşturmak için çalışma yapıyoruz"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesinden bir grup öğrenci sokak sokak, ev ev dolaşarak kadınları bazı ürünlerin içeriğindeki kimyasallar ve ürünlerin doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor.

Evlerde sıklıkla kullanılan deterjan, kozmetik malzemeler, plastik ürünler ve bazı gıda maddelerinin yanlış kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğundan hareketle çalışma başlatan Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, hazırladıkları broşürleri kadınlara dağıtıp, ziyaret ettikleri evlerde bilgilendirme yapıyor.

"Topluma hizmet uygulamaları" dersi kapsamında hazırladıkları projeyle toplumsal farkındalık oluşturmak için kimi zaman park ve bahçelerde oturanlara, kimi zaman okul önlerine kurdukları stantları ziyaret edenlere bilgi aktaran öğrenciler, "çat kapı" uğradıkları evlerdeki kadınlara da tavsiyelerde bulunuyor.

Gönüllü 13 öğrenci, bilgilendirme amaçlı hazırladıkları bin 500 broşürü vatandaşlara çeşitli ortamlarda ulaştırdı, çalışma kapsamında yaklaşık 300 evi ziyaret etti.

- "Çok fazla kimyasal madde kullanıyoruz"

Çalışmayı yürüten öğrencilerden Betül Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin sağlıklı olabilmesi için başlattıkları çalışmada, anneleri hedef kitle olarak belirlediklerini, onları bilgilendirmek için kolları sıvadıklarını anlattı.

Günlük hayatta sıkça kullanılan çeşitli kimyasalların yanlış kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin toplumda göz ardı edildiğini ifade eden Demirtaş, bu nedenle gönüllü öğrenci arkadaşlarıyla bu çalışmayı başlattıklarını belirtti.

Demirtaş, "Günlük hayatımızda ister istemez çok fazla kimyasal madde kullanıyoruz. Kırtasiye ürünleri, yiyecek ve giyeceklerle bu kimyasallar vücudumuza giriyor. Anneler daha hijyenik olsun düşüncesiyle farklı kimyasalları karıştırıyor. Bu kimyasallar, bardak, plastik kap gibi maddelere nüfuz ediyor ve yeterince durulamadan kullanılıyor. Bu kapsamda, bilinç oluşturmak için çalışma yapıyoruz." dedi.

- "Olumlu tepkiler alıyoruz"

Öğrencilerden Hamiyet Başaran da kadınların veya aile bireylerinin kolaylıkla ulaşıp kullandığı bazı ürünlerin yanlış tüketilmesinin zararlarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bilimsel araştırmalarda elde edilen bilgileri toparlayarak, özellikle anneleri bilgilendirmek için çalışma yaptıklarına işaret eden Başaran, çamaşır ve bulaşık deterjanından, kırtasiye ürünlerine kadar her alanda tüketilen malzemelerin doğru kullanılmasının gerekliliğine vurgu yaptıklarını dile getirdi.

Başaran, şöyle konuştu:

"Öğrenci arkadaşlarımızla başlattığımız çalışmadaki amacımız, kadınları kimyasal maddelere karşı uyarıp önlem aldırmak. Çeşitli malzemelerin içindeki kimyasalların yanlış kullanım nedeniyle oluşturduğu sağlık sorunlarının önüne geçmek için çabalıyoruz. Ürün alırken incelenip, içeriğindeki hangi maddelerin zararlı olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Son yıllarda kanser arttı, çeşitli tüketim malzemelerinde zarar verici maddeler bulunuyor. Bunlara karşı bilgilenmiş, bilinçli anneler üretmek istiyoruz. Çalışma kapsamında bilgilendirme kartlarını ev ev dolaşarak dağıtıyoruz. Kadınlardan genel anlamda olumlu tepki alıyoruz."

- "Keşke daha çok yapılsa"

Öğrenciler tarafından evinde ziyaret edilerek bilgilendirme yapılan kadınlardan Hacer Sarıtaş ise çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğrencileri duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

Sarıtaş, "Bence güzel düşünülmüş bir proje. Keşke bu konularda daha çok proje çalışması yapılsa. Aslında bazı şeyleri biliyoruz ama bilgilendirmenin duyarlılığımızı daha da artıracağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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