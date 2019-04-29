Kadınları kimyasallara karşı bilinçlendirmek için ev ev dolaşıyorlar

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Gönüllü 13 öğrenci, bilgilendirme amaçlı hazırladıkları bin 500 broşürü vatandaşlara çeşitli ortamlarda ulaştırdı, çalışma kapsamında yaklaşık 300 evi ziyaret etti.

"Topluma hizmet uygulamaları" dersi kapsamında hazırladıkları projeyle toplumsal farkındalık oluşturmak için kimi zaman park ve bahçelerde oturanlara, kimi zaman okul önlerine kurdukları stantları ziyaret edenlere bilgi aktaran öğrenciler, "çat kapı" uğradıkları evlerdeki kadınlara da tavsiyelerde bulunuyor.

Evlerde sıklıkla kullanılan deterjan, kozmetik malzemeler, plastik ürünler ve bazı gıda maddelerinin yanlış kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğundan hareketle çalışma başlatan Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, hazırladıkları broşürleri kadınlara dağıtıp, ziyaret ettikleri evlerde bilgilendirme yapıyor.

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesinden bir grup öğrenci sokak sokak, ev ev dolaşarak kadınları bazı ürünlerin içeriğindeki kimyasallar ve ürünlerin doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor.

- "Çok fazla kimyasal madde kullanıyoruz"

Çalışmayı yürüten öğrencilerden Betül Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin sağlıklı olabilmesi için başlattıkları çalışmada, anneleri hedef kitle olarak belirlediklerini, onları bilgilendirmek için kolları sıvadıklarını anlattı.

Günlük hayatta sıkça kullanılan çeşitli kimyasalların yanlış kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin toplumda göz ardı edildiğini ifade eden Demirtaş, bu nedenle gönüllü öğrenci arkadaşlarıyla bu çalışmayı başlattıklarını belirtti.

Demirtaş, "Günlük hayatımızda ister istemez çok fazla kimyasal madde kullanıyoruz. Kırtasiye ürünleri, yiyecek ve giyeceklerle bu kimyasallar vücudumuza giriyor. Anneler daha hijyenik olsun düşüncesiyle farklı kimyasalları karıştırıyor. Bu kimyasallar, bardak, plastik kap gibi maddelere nüfuz ediyor ve yeterince durulamadan kullanılıyor. Bu kapsamda, bilinç oluşturmak için çalışma yapıyoruz." dedi.

- "Olumlu tepkiler alıyoruz"

Öğrencilerden Hamiyet Başaran da kadınların veya aile bireylerinin kolaylıkla ulaşıp kullandığı bazı ürünlerin yanlış tüketilmesinin zararlarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.