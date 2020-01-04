Kadınları parayla tuzağa düşüren şahıs tutuklandı

Eskişehir’de, sosyal medya üzerinden tanışarak yüklü miktarda para vereceğini vaat edip buluşma yerine çağırdığı kadınlara cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.

Eskişehir’de, Ramazan D. (26) isimli zanlı, yaklaşık 15 gün önce bir üniversite öğrencisi ile sosyal medya üzerinden tanışarak iletişime geçti. Ardından ikili Hacıalibey Mahallesi Şen Sokak’ta bulunan bir plazada buluştu. Akşam saat 18.00 sularında adrese gelen üniversite öğrencisi, burada Ramazan D.’nin cinsel saldırısına uğradı. Ardından zanlı, genç kadının parasını ve cep telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası genç kadın, polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu Ramazan D., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

