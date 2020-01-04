HABER
  4. Kadınları yüklü para vaadi ile kandıran şüpheli yakalandı

Kadınları yüklü para vaadi ile kandıran şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, sosyal medya üzerinden tanışarak yüklü miktarda para vereceğini vaat edip buluşma yerine çağırdığı kadınlara cinsel saldırıda bulunan şüpheli yakalandı.Eskişehir’de, 10 Aralık 2019 tarihinde Ramazan D.

Eskişehir’de, sosyal medya üzerinden tanışarak yüklü miktarda para vereceğini vaat edip buluşma yerine çağırdığı kadınlara cinsel saldırıda bulunan şüpheli yakalandı.
Eskişehir’de, 10 Aralık 2019 tarihinde Ramazan D. (26) isimli şüpheli, bir üniversite öğrencisi ile sosyal medya üzerinden tanışarak iletişime geçti. Bir süre konuştuktan sonra genç kadın, borcu olduğunu ve para ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine şüpheli, ihtiyacı olan parayı vermek istediğini söyledi. Ardından Hacıalibey Mahallesi Şen Sokak’ta bulunan bir plazaya çağırdı. Akşam saat 18.00 sıralarında adrese gelen üniversite öğrencisi, burada şüpheli Ramazan D.’nin cinsel saldırısına uğradı. Ardından zanlı, genç kadının parasını ve cep telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı.
Olay sonrası genç kadın, polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Ekipler, verilen eşkal doğrultusunda olayın şüphelisinin Ramazan D. olduğunu belirledi. Başlatılan geniş çaplı soruşturma ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu zanlı Ramazan D., dün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde saklandığı evden çıkarken yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüpheli Ramazan D.’nin adliyedeki işlemleri sürerken şahsın aynı suçtan bir sabıkasının daha bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
9 aydır birlikte yaşadığı kadına darp ve tecavüzden tutuklandı9 aydır birlikte yaşadığı kadına darp ve tecavüzden tutuklandı
Yunus ekipleri yakaladıYunus ekipleri yakaladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'deki dehşette yaralanan kadın hayatını kaybetti

Arnavutköy'deki dehşette yaralanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik İran telefonu

Ankara'dan kritik 'İran' telefonu

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Hızı 105 km'ye çıkacak

Dikkat! 105 km hızla gelecek

Diyarbakır merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

10 ilde düğmeye basıldı: 80 gözaltı!

PTT’ye gelen kargo paketindeki adres herkesi şaşırttı!

Yok böyle 'açık adres'

Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 1 gün sonra ölü bulundu

Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 1 gün sonra ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.