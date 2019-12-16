Kadınların Adliye Önünde Açıklama Yapmasına İzin Verilmedi

Ancak çevik kuvvet ve güvenlik şube polisleri, grubun adliye karşısındaki otoparkın içinde de açıklama yapmasını engelledi ve grubu otoparktan çıkararak ara sokaklara yönlendirdi.

Avukatların emniyet amirleriyle yaptığı görüşme de sonuç vermeyince polis önce basın açıklamasını görüntülemek için gelen gazetecileri, daha sonra da Kadın Meclisi üyelerini adliye bahçesinden çıkardı.

Ataselim, ‘‘Anayasal hakkımızdır bizim kendimizi ifade etmemiz. Fikirlerimizin toplumla buluşmasını engelleyemezsiniz ancak süpürmeye çalışırsınız. Bu rezilliği kim yaratıyor, herkes baksın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘kadına şiddet uygulayanlar adli kontrol kararı ile serbest bırakılıyor, buna tahammül edemiyorum’ dedi. Buna nasıl tahammül ediyorsunuz? Kadınlar için gerekeni yapmayanlar, 6284 Sayılı Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu uygulamayanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamayanlar kadınların kendi haklarını ifade edeceği itirazlarını dile getireceği basın açıklamasına bile tahammül edemiyor. Bizi mi susturacaksınız? Ağzımıza bant mı yapıştıracaksınız?’’ dedi.

Fidan Ataselim gibi hakkında adli kontrol kararı verilen Kadın Meclisleri üyesi Ayşen Kavas da polisin uygulamasına tepkiliydi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kavas, ‘‘Adliye önünde beklerken iki kadın yanımıza geldi, devlete sığınmış başvurmuş ama çözüm bulamamış iki kadın. Bizden destek istediler. Bize sığınıyor, bizden medet umuyorlar. Kendileri bunu yapma iradesini göstermediklerinden bizim irademizden çekiniyorlar. Biz öldürülen kadınların ardından burada basın açıklaması yaptığımız için bizi şimdi engelliyorlar’’ dedi.

Çorakçı: ‘‘Yeğenim darp ediliyor ama mağduriyetimiz giderilmiyor’’

Ayşen Kavas’ın sözünü ettiği kadınlardan biri teyzesi Müyesser Yıldırım Çorakçı, yeğenin kocasından şiddet gördüğünü buna rağmen devletten yeterli desteği görmediklerini söyledi.

VOA Türkçe’ye konuşan Çorakçı, ‘‘Yeğenim görünmek istemiyor. Çünkü korkuyor. Ben engelli halimle buraya kadar geldim. Yeğenim darp ediliyor ama mağduriyetimiz giderilmiyor. Mahkemeye geliyorsun, ‘o eksik bu eksik, fakir kağıdı getir’ sürekli bir şeyler isteniyor. Halbuki istedikleri bilgiler e-devlette var. Ne yapsın kadınlar? Sürekli ‘peşimizde mi? takip mi ediliyoruz?’ endişesi taşıyoruz. Kadınlar da ağaç kovuğundan çıkmadı, onların da ailesi var’’ diye dert yandı.

