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  4. Kadınların 'aldatma' kavgası kamerada! Yerlerde sürüklendiler

Kadınların 'aldatma' kavgası kamerada! Yerlerde sürüklendiler

29.05.2024 10:00
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Şişli’de bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadına sokak ortasında saldırdı. Semtteki diğer kadınların da araya girmesiyle sokakta adeta meydan kavgası çıktı. Saç saça kavgada kadınların yerlerde sürüklendiği o anlar kameralara yansıdı. İşte o görüntüler...

Kadınların 'aldatma' kavgası kamerada! Yerlerde sürüklendiler

Şaşkına çeviren olay, önceki gün akşam saatlerinde Şişli Kuştepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadını sokakta yürürken gördü. İki kadın arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

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SAÇ SAÇA KAVGADA YERLERDE SÜRÜKLENDİLER

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya, semtteki diğer kadınlar da karışınca adeta meydan savaş çıktı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o anları cep telefonuyla bir erkek tarafından kayda alındı.

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Saç saça kavgada kadınlar yerlerde sürüklenirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli Aldatma kavga
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