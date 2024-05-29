Kadınların 'aldatma' kavgası kamerada! Yerlerde sürüklendiler

Şaşkına çeviren olay, önceki gün akşam saatlerinde Şişli Kuştepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadını sokakta yürürken gördü. İki kadın arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

SAÇ SAÇA KAVGADA YERLERDE SÜRÜKLENDİLER

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya, semtteki diğer kadınlar da karışınca adeta meydan savaş çıktı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o anları cep telefonuyla bir erkek tarafından kayda alındı.

Saç saça kavgada kadınlar yerlerde sürüklenirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





