‘‘Kadınların Bağışıklık Sistemi Corona Virüsüne Karşı Daha Güçlü’’ 

Dünyada Corona virüsü vaka sayıları artarken, uzmanlar erkeklerin virüsü kapmaya kadınlara oranla daha açık olduklarını ve hastalığın belirtilerini kadınlardan daha ağır geçirdiklerini söylüyor. Reuters haber ajansı uzmanları, konuyla ilgili görüşlerinden bir derleme hazırladı. Erkekler Corona Virüsüne Yakalanmaya Kadınlardan Daha mı Meyilli? Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı evet. İtalya’da 127 bin 700’den fazla Corona virüsü vakasının katılımıyla yapılan bir araştırma, hastalığa yakalananların yüzde 52,9’unun erkek olduğunu, yüzde 47,1’inin kadın olduğunu ortaya koydu. İtalya’da görülen ilk 14 bin 860 ölümün neredeyse yüzde 68’i erkekti. Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin bir raporuna göre, 44 bin 672 doğrulanmış vaka içinde ölüm oranı erkeklerde kadınlara göre yüzde 1,1 daha fazlaydı. Reuters’ın konuştuğu Warwick Tıp Fakültesi’nden James Gill, ‘‘Deliller gösteriyor ki erkekler kadınlara göre daha ciddi belirtiler yaşıyor ve ölüm oranı da kadınlara göre daha yüksek oluyor’’ dedi.

Erkekler neden daha fazla etkileniyor? Reuters’a göre, sağlık uzmanları erkeklerin virüsten kadınlara göre daha fazla etkilenmesini, bazı davranış farklılıklarına ve biyolojik risk faktörlerine bağlıyor. Sağlıksız alışkanlıklar, sigara ve bunların etkileri Uzmanlar, Corona virüsüne karşı kadın ve erkek vücudunun verdiği farklı tepkilerin nedenlerinden birinin, genelde erkeklerin kendilerine fiziksel olarak kadınlar kadar iyi bakmamaları olabileceğini söylüyor. Daha az el yıkayan ve hijyen kurallarına daha az dikkat eden erkekler daha fazla oranda sigara içiyor, alkol kullanıyor ve obezite sınırını geçiyor. Birçok ülkede sigara içme oranı erkekler arasında kadınlara göre daha fazla. Sigara da kalp hastalığı, yüksek tansiyon, akciğer hastalıkları ve kanser gibi risk faktörlerinin başında geliyor. Kadın ve erkek arasında sigara içme oranındaki fark özellikle Çin’de dikkat çekiyor. Çin’de erkeklerin yüzde 50’si sigara içerken kadınların yalnızca yüzde 5’i sigara içiyor. İtalya’daysa 2018’de yapılan bir çalışma, sigaranın tüm yaş gruplarında erkekler arasında kadınlardan daha fazla kullanıldığı sonucunu ortaya koymuştu.