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Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bisiklete binen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Şanlıurfa’da bisiklete binen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla konvoy oluşturup şehir turu attı. Konvoyun yanından geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü ile kadınların güvenliğini sağlayan bisikletli erkekler arasında ise gerginlik yaşandı.
Urfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla, Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek için düzenlenen konvoya yaklaşık 70 bisikletçi kadın katılarak pedal çevirdi. Konvoyun ara yola saptığı sırada kadınların güvenliğini sağlamaya çalışan erkek bisikletli, yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. Arkadan gelen bir araç sürücüsü aracından inerek bisikletli şahsa tepki gösterdi. Diğer bisikletliler tarafından sakinleştirilen sürücü, kadınların konvoyunu yarıp yoluna devam etti.
Kadınlar Günü dolayısıyla pedal çevirdiklerini söyleyen Hayata Destek Derneği Proje Yöneticisi Çağla Aslan, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir aradayız. Özellikle afet sonrasında ama günümüz koşullarında gündelik hayatta da kadınlar şiddet ve istismara en açık, en hassas guruplar arasında. Tabi ki kadınların gücüne güç katarak, dayanışma içinde birbirimizin hayatına destek olarak.. Bugün Türkiye’de yaşayan 3 milyon 600 bin Suriyeli mültecinin yarısından fazlası kadın ve çocuk. Kız çocukları okula gidemiyor. Genç kızlar evliliklere sürükleniyor ve kadınlar evlerine tıkılmış, ne toplumsal hayata ne de iş hayatına katılabiliyor. Yine neredeyse Türkiye’de 3 milyon kadın kayıtsız çalıştığı tarlada günde 15 saatini geçirirken yüz binlercesi ise mevsimlik tarımın afet koşullarını aratmayan şartlarına göğüs geriyor. Onların kızları da sabah tarlada çalışmak yetmezmiş gibi akşam çadırdaki işlerle de uğraşarak görünmez çocuk işçiliğinin parçası oluyor. Dünyayı kadınlar için daha iyi bir yere çevirmek için pedalları çevirmeye devam ediyoruz” dedi.
Konvoyu gören Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yanlarına gelerek sohbet edip onlara destekte bulunacağını belirtti. Necmettin Cevheri Bulvarı’nda oluşturulan konvoy, kalabalık caddelerden ilerleyerek Balıklıgöl yakınındaki müzeye kadar devam etti.

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar

Kadınların bisiklet konvoyunda gergin anlar
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