Kadınların çantasını çalan kapkaççı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Pendik’te kadınlara yaklaşarak çantalarını çalan şahıs, polis tarafından yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 ocakta Sapanbağları Mahallesi, 21 ocakta ise Yeni Mahalle'de yaşlı kadınların çantalarının çalındığı kapkaç olaylarının ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, her iki olayın da aynı yöntemle gerçekleştirildiğini, şüphelinin Emsal K. (25) olduğunu tespit etti.

Bahçelievler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan zanlının üzerinden mağdur bir şahsa ait 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Polis ayrıca şahsın kapkaç yaptığı son olayın gerçekleştiği adrese yakın bir yerde atılmış bir çanta buldu. Çantadan mağdur şahsa ait kimlik, cüzdan ve 10 lira bulundu.

Çok sayıda suç kaydı bulunan Emsal K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

